立委批交部自己打自己 祁文中：6月中會提說法

台鐵台北車站大廳擬趁勢在疫情解封後永久禁坐，引發正反論戰，網友甚至發動周六要「坐爆」台北車站，今（20）日成為立法院經濟委員會質詢焦點。立委楊瓊瓔表示，交通部自己打自己，太離譜。交通部常務次長祁文中答詢，會徵詢各界看法，預計6月中取得各界共識，提出明確說法。

交通部長林佳龍連兩天親上火線，希望台鐵跟社會對話，找到兩全其美方式，台鐵也說相關方案都在研議中。立委楊瓊瓔今天在經委會上質詢，你們（交通部）自己內部都打仗，台鐵和交通部意見不一致，怎麼往外服務呢？機關打機關，太離譜了。而且已造成民眾困擾，網友也在對戰了。

楊瓊瓔再問祁文中，什麼時候會給社會大眾答案？祁文中表示，管理機關有他的想法，有不一樣的意見，交通部預計6月中在取得各界共識後，就會提出明確說法。

祁文中說，因為防疫關係，北車禁坐的規定仍是會執行到6月底。