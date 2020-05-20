醫生認證！「增進顏值」必吃3大食物 減肥吃也OK
雖然疫情減緩，但許多人依然減少出門，也少到許多人群聚的地方，在家的時間變多了，醫生就推薦在家時，可以多吃3類食物，可以「增加顏值」，提升免疫力。
皮膚科醫師廖苑利提到，現代人工作常外食，長期營養攝取不足，會讓身體發出警訊，想讓自己增加顏值，又能提高免疫力，其實靠吃對的食物，也能辦到，而且天天換著吃，也不會覺得膩。以下3項食物就可以多吃。
一、水果蔬菜
多吃蔬菜、水果是許多人都知道的事情，醫師提醒，可以多吃葉菜類、綠色時蔬以及水果，因為富含維生素，還可選擇具有抗氧化效果的維他命C食物，每天要攝取3種以上的蔬菜，以及2碗裝的水果，增加免疫力。
二、蕈菇類
蕈菇類如鮮香菇、杏鮑菇等，都內含多醣體，可以清炒、煮湯等均可，特別是鮮香菇，含有豐富營養，可以提升身體的防護力。
三、堅果類
在家時間多，許多人都會吃零食，想吃零食時，就選吃堅果類，譬如低糖燕麥棒、堅果等，每天只要吃一湯匙的堅果，含有維生素E，也可以搭配優格食用，其中特別推薦燕麥，含有纖維素，維持腸道健康。
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