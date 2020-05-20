疫情衝擊社福團體募資 衛福部有條件紓困

新冠肺炎疫情衝擊社會經濟活動，連帶影響社福團體募資的情形，機構的水電費支出可能都成為龐大壓力。衛福部針對近五年曾接受政府委託業務的社福團體、基金會等，近來連續三個月的平均收入，較去年同期或去年下半年減少達15%，就可申請水電瓦斯費、租金與工作人員加班費等紓困補助，即起就能線上申辦。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，立委黃秀芳質詢時表示，新冠肺炎疫情衝擊社福團體募資情形，台灣兒童暨家庭扶助基金會，就直接拿他人捐助的農產品到菜市場販售。眼下夏季就要來臨，龐大的電費成為隱憂，以彰化家扶基金會為例，各分會6月分到9月分的電費粗估比其他月份多出15萬元，盼衛福部針對非營利組織進行紓困。

對此，衛福部社家署長簡慧娟表示，社家署近日推出「社會福利事業單位維持費」與「人員超時工作酬勞紓困補助」，對象是近五年曾接受政府委託社會福利業務的社福團體、基金會、社工師事務所，以及接受地方政府委託辦理復康巴士、特約辦理長照交通接送、營養餐飲等服務單位，即起就能線上申請。

相關方案規定，自今年1月15日起，上述機構任連續三個月的捐贈、政府補助、委辦或銷售貨物、勞務收入總和的月平均，較去年下半年或去年同期月平均減少達15%，即起就可申請紓困補助。補助內容包括維持費（包含水費、電費、電話費、瓦斯費、租金、管理費、清潔費、社會保險費等）以及工作人員超時酬勞。

簡慧娟表示，貸款信用保證、短期週轉金貸款及員工薪資貸款的利息補貼，刻正洽商金融機構，相關申請作業將另行公告。

● 相關辦法：https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/Detail.aspx?nodeid=20&pid=9713