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訂位太滿！端午連假「離島第二波加班機」周五開賣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
端午節離島航線第二波加班機22日開賣。聯合報系資料照
端午節離島航線第二波加班機22日開賣。聯合報系資料照

為應民眾端午節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，目前需求較高的金門、澎湖及馬祖航線已規畫第二波加班機，將5月22日（周五）上午9時統一開放訂位。民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局說，今年端午節離島管制航線已於5月11日起開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規畫第二波加班機，其中金門航線提供2292個座位數，澎湖航線提供7822個座位數，馬祖航線提供2770個座位數，總計提供12884個座位數。

民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客於訂票日起三天內應完成開票（例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次端午節假期，於尖峰時段6月24日至26日台灣出發往離島方向，以及6月27日至29日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限的空運資源，獲得更有效的利用。

民航局說，退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%的退票費用。

民航局也提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉過節。

民航局 航線

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