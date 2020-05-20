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28歲男親熱包皮卡住不「性」福 微創包皮槍環切術助攻
28歲陳先生每次跟女朋友親熱，關鍵時刻要進入時，包皮都無法退下甚至卡住，常常痛不欲生，十分困擾，他鼓起勇氣求診，接受微創包皮槍環切術」，1個月後「小弟弟」終於出頭天，讓兩人都「性」福。
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉表示，約有1成的男性，過了青春期後可能還是有「包皮過長」或「包莖」的情形，「包莖」就是包皮往後退的時候，無法露出龜頭，甚至可能有一圈狹窄環緊縮，也就是「嵌頓性包莖」。
包皮過長可能會造成清洗較困難，容易有尿垢殘留，且有異味、甚至容易感染發炎，尤其在進行性行為時，包莖或是「嵌頓性包莖」可能會導致男生疼痛、無法進入陰道，或是包皮水腫等情形。
李聖偉建議做包皮環切的手術來解決，割包皮可降低包皮炎發生的機率，並且可以降低愛滋病、第二型泡疹病毒、人類乳突病毒等傳染機率，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，並且因為龜頭完全露出可以降低敏感度，在一部份早洩族群也能延長性生活時間。
李聖偉表示，傳統包皮環切手術的手術時間約30到40分鐘，切除處疼痛的出血量約10毫升，縫合處相較下較不平整，線頭需約3周脫落；而微創包皮槍環切手術的手術時間約10分鐘，傷口較為平整美觀，流血量較少，並有縫合鋼釘及矽膠縫合圈，最快1到2周就可掉落。
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