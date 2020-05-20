28歲男親熱包皮卡住不「性」福 微創包皮槍環切術助攻

28歲陳先生每次跟女朋友親熱，關鍵時刻要進入時，包皮都無法退下甚至卡住，常常痛不欲生，十分困擾，他鼓起勇氣求診，接受微創包皮槍環切術」，1個月後「小弟弟」終於出頭天，讓兩人都「性」福。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉表示，約有1成的男性，過了青春期後可能還是有「包皮過長」或「包莖」的情形，「包莖」就是包皮往後退的時候，無法露出龜頭，甚至可能有一圈狹窄環緊縮，也就是「嵌頓性包莖」。

包皮過長可能會造成清洗較困難，容易有尿垢殘留，且有異味、甚至容易感染發炎，尤其在進行性行為時，包莖或是「嵌頓性包莖」可能會導致男生疼痛、無法進入陰道，或是包皮水腫等情形。

李聖偉建議做包皮環切的手術來解決，割包皮可降低包皮炎發生的機率，並且可以降低愛滋病、第二型泡疹病毒、人類乳突病毒等傳染機率，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，並且因為龜頭完全露出可以降低敏感度，在一部份早洩族群也能延長性生活時間。