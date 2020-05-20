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小學生近視比例高 防盲創護眼手遊供偏鄉童護眼

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣防盲基金會呼籲，民眾應從小開始預防眼疾並建立正確護眼知識外，日前研發出「魔眼森林」桌遊，遊樂中體驗看不清時的視覺狀況，並在網路平台發起募資，將該桌遊贈送偏鄉國小、安親班與育幼院，推廣保護眼睛知識。圖／台灣防盲基金會提供
台灣防盲基金會呼籲，民眾應從小開始預防眼疾並建立正確護眼知識外，日前研發出「魔眼森林」桌遊，遊樂中體驗看不清時的視覺狀況，並在網路平台發起募資，將該桌遊贈送偏鄉國小、安親班與育幼院，推廣保護眼睛知識。圖／台灣防盲基金會提供

新冠肺炎期間，雖多數民眾少出門待家，但孩子卻無形中增長看電視、打電腦、用手機時間，反使眼睛負擔或近視機會增加。

台灣防盲基金會表示，據國健署2017統計，台灣的小一學童中已有20%患有近視，到了小六時，近視比例更高達70%，長大後恐高度近視。基金會呼籲，應從小開始預防眼疾並建立正確護眼知識，日前，以六個月時間研發「魔眼森林」桌遊，並在網路平台發起募資來贈送偏鄉國小、安親班與育幼院，推廣保護眼睛知識。

台灣防盲基金會董事長、眼科醫師蔡瑞芳表示，台灣近視人口逐年增加，而高度近視會增加罹患青光眼、白內障、視網膜病變、視網膜剝離的風險，而其中80%的眼疾，如小學生的近視，是可被預防而減少嚴重近視、甚至失明的。

蔡瑞芳說，他曾遇過一名11歲女學童長期使用電腦，因出現眼睛不適與頭痛而就醫，檢查時發現兩眼眼壓過高，視野檢查出現缺損，有雙眼失明的可能，經緊急施行降壓手術後改善；若都會區都會遇到此情形，若是偏鄉的小學生，可能更忽略此問題，「魔眼森林」桌遊也因此而生。

催生該桌遊的台灣防盲基金會捐款事務部副理曾維禮表示，基金會20年來以宣導護眼的預防、救治為主，更會帶著眼科醫師、驗光師等團隊至偏鄉地區進行學校衛教、義診、免費配鏡，也曾在多所國小讓學生進行VR護眼體驗，雖具宣導功用，但每次需人員親自操作，也耗時費力。

曾維禮說，為讓學生從小開始預防眼疾並建立正確護眼知識，他們從去年11月研發「魔眼森林」桌遊，用說故事的方式、光明和黑暗、七種眼睛疾病的魔眼怪等情節，傳遞出保護眼睛的咒語。玩家受懲罰時，更可體驗視網膜剝離、白內障時看不清的視覺狀況，同時傳達配戴眼鏡的不便，讓他們在玩樂的過程中，記住保護眼睛的方式。

曾維禮說，目前該桌遊已有多校希望索取，本周起基金會更在「嘖嘖」網路平台進行募資，欲送給偏鄉的學校和弱勢團體，希望民眾一同支持計畫，讓弱勢孩童獲學習資源之餘，同時保護眼睛。

近視 桌遊 偏鄉

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