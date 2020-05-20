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「不能選擇罹何種癌」立委盼重新給付胃癌肝癌免疫用藥
衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。立委蔣萬安接獲病友陳情「罹患哪一種癌症，並不是我們可以選擇的」，他期盼健保署評估重新將這兩種癌別納入給付名單。
立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，蔣萬安質詢時提及上述議題。衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，根據去年度病友使用數據，胃癌、肝癌患者接受免疫療法的反應率比其他癌別低，因此4月起暫停這兩種癌別患者新申請用藥。
蔣萬安表示無法接受這個理由，病友無法選擇罹患哪一種癌症，因此盼健保署評估重新將這兩種癌別納入給付名單。對此，蔡淑鈴表示將與醫界與專業人士再討論。
上述新制於4月份開始實施，但全民健康保險會決定再議，預計本周五開會討論。
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