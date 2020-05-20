快訊

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不能選擇罹何種癌」立委盼重新給付胃癌肝癌免疫用藥

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。立委蔣萬安接獲病友陳情「罹患哪一種癌症，並不是我們可以選擇的」，他期盼健保署評估重新將這兩種癌別納入給付名單。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，蔣萬安質詢時提及上述議題。衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，根據去年度病友使用數據，胃癌、肝癌患者接受免疫療法的反應率比其他癌別低，因此4月起暫停這兩種癌別患者新申請用藥。

蔣萬安表示無法接受這個理由，病友無法選擇罹患哪一種癌症，因此盼健保署評估重新將這兩種癌別納入給付名單。對此，蔡淑鈴表示將與醫界與專業人士再討論。

上述新制於4月份開始實施，但全民健康保險會決定再議，預計本周五開會討論。

健保 癌症 蔣萬安

延伸閱讀

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

影／遭酸「圍魏救韓」猛攻總統府黑函 蔣萬安：轉移焦點

話題助攻 王婉諭、高嘉瑜臉書粉絲成長立院第一、三名

給蔡英文520出考題 國民黨團建請登太平島宣示主權

相關新聞

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

氣象專家吳德榮表示，明天起到23日滯留鋒逐漸往北移，因西南風增強、大氣更不穩定，強對流或中尺度對流系統更容易被激發而帶來...

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

受梅雨鋒面滯留影響，中央氣象局對17縣市發布大雨及豪雨特報。南部地區也有明顯雨勢，但水利署南區水資源局表示，水庫集水區降...

世界罕見！越南女肝臟子宮外孕23周 婦產醫：不可思議

27歲越南女子子宮外孕竟然發生在肝臟裡，而且胎兒還長到23周大，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金昨天在臉書上分享這段「奇聞」...

雲林台南淹水 滯留鋒明起雨更大

受滯留鋒面影響，昨天全台各地天氣不穩。雲林累積雨量超過二百毫米，台西、麥寮沿海低窪地區部分住戶積水，也淹進台南北門三慈國小教室，幸未傳災情。中央氣象局提醒，真正大雨還沒來，周四深夜至周六清晨才是雨勢最大時段，不穩定天氣將拉長到下周二。

台北車站大廳坐不坐 林佳龍：設法兩全其美

台鐵台北車站黑白棋盤格大廳擬在疫情解封後永久禁坐，引發正反意見論戰，甚至有網友發動周六要「坐爆」台北車站。交通部長林佳龍...

「不能選擇罹何種癌」立委盼重新給付胃癌肝癌免疫用藥

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。立委蔣萬...

北車大廳新規畫沒永久禁止這選項？ 交通部說「是」

台鐵台北車站大廳擬趁勢在疫情解封後永久禁坐，引發正反論戰，甚至有網友發動周六要「坐爆」台北車站。交通部長林佳龍連兩天親上...

心律不整問題大 中國醫以零輻射3D導管導治療6歲男童

一名6歲男童因為心悸數度住進加護病房，雖然規律使用口服藥物快一年，但有時候還是會有心悸的情況發生。經多方評估用藥效果與無...

總統級業配款 家樂福今獨家開賣10款台南在地好麵

總統蔡英文昨日前往中央流行疫情指揮中心視察並慰勞防疫人員，並送上由台南市市長黃偉哲所準備共100箱「台南好麵 麵麵俱到」...

健保刪給付 楊志良、蔡麗娟為胃癌、肝癌病患呼救命

健保署今年度癌症免疫新藥給付政策4月1日開始起跑，卻將胃腺癌及肝癌晚期的新病人排除在外，讓病友及家屬超級失望，紛紛打電話...

典型在夙昔…農委會前主委陳希煌逝世 享壽86歲

農委會前主委陳希煌18日病逝於三總汀洲院區，享壽86歲；陳希煌民國24年生，在2000年、第一次政黨輪替時，擔任扁政府的...

外送平台真方便？這些扣款陷阱讓人火大

美食外送平台近年來愈來愈普及，再加上新冠肺炎疫情，更受民眾歡迎，然而，消費量增加，外送平台的服務品質卻沒有相應提升，民眾申訴也大幅增加。

熱門新聞

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

下半年即將爆富的5星座：巨蟹站賺錢先峰 摩羯遇金桃花

明起全家也買的到台鐵便當！八種菜色一次看連排骨都有

新莊3萬1千坪全新商場 「宏匯廣場」7月3日試營運

農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。