圖輯／不只坐還能又躺又跳 回顧30年來台北車站忙碌的老記憶

台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群聚。近日台鐵擬對北車大廳實施永久禁坐令，引發各界關注。其實目前的台北車站是1989年啟用，大約30年的時間，一直就是重要的「群聚」地點。帶你一起回顧30年來的老照片，看北車大廳忙碌的老記憶。

回顧聯合報過去的老照片與報導，可以發現從1989年開始，當時尚未有網路訂票系統，也未也高鐵加入紓緩交通輸運，每當連假北車大廳總是擠滿排隊人潮。1994年的年底，為了搶購三天半的元旦假期車票，隊伍排到鄭州路的北邊門口，並折繞延伸到東、西門，台鐵共開了11個售票口消化人潮，民眾眼睛緊盯著售票窗口上張貼的售完車次，隊伍中傳來陣陣的歎息。

到了1995年1月發售春節預售票，畫面更為驚人，前一天下午就聚集2、300位民眾用睡袋、板凳卡位，到了晚上甚至高達上千人徹夜排隊，人潮中不但出現睡袋、板凳，報紙、撲克牌、麻將、茶具、泡麵等更是常見的陪伴道具。

1989年新台北車站落成啟用，圖為台鐵的服務小姐。 圖／聯合報系資料照片，1989年。

1992年，民族掃墓節將至，南北交通量大增，台灣鐵路管理局台北車站也湧入大批返鄉旅客，估計3日進出台北站的旅客將達14萬人次。圖為台北站內排隊買票的返鄉人潮。 圖／聯合報系資料照片，1992年。

1994年，台北車站開始預售車票，趕搭春節返鄉班車的民眾，在車站打地舖等買票。 圖／聯合報系資料照片，洪克紀攝影，1994年。

圖／聯合報系資料照片，洪克紀攝影，1994年。 1994年，台北車站開始預售車票，趕搭春節返鄉班車的民眾，在車站打地舖等買票。

圖／聯合報系資料照片，洪克紀攝影，1994年。 1994年，台北車站開始預售車票，趕搭春節返鄉班車的民眾，在車站打地舖等買票。

圖／聯合報系資料照片，洪克紀攝影，1994年。 1994年，台北車站開始預售車票，趕搭春節返鄉班車的民眾，在車站打地舖等買票。

除了買票大戰，其實大廳也曾經辦過不少「活動」，1991年全國學生運動聯盟靜坐抗議夜宿大廳、2006年反貪倒扁運動紅衫軍的休息地點、2011年的鐵百年文物特展、2012年書法家洪啟嵩在大廳揮毫開啟文化節，甚至有國際舞蹈活動、新款汽車的發表宣傳曝光活動。

圖／聯合報系資料照片，陳易辰攝，2006年 百萬人民倒扁運動舉辦圍城大遊行後轉進台北車站，深夜時分民眾累了在台北火車站休息睡覺，警方也加派警力維持秩序。

2015年，行動藝術裝置展在台北車站舉行，近百張充滿故事的座具齊聚，邀請來往行人歇下腳步，或是獨坐思考、面對談天，透過椅子創造情感交流的 圖／聯合報系資料照片，王騰毅攝，2015年

書法家洪啟嵩在台北車站大廳揮毫，寫下超大「龍」字。 圖／聯合報系資料照片，郭安家攝，2012年

2012年，BMW ActiveHybrid 5在台北車站大廳展出。 圖／聯合報系資料照片，吳德興攝，2012年

近10年北車大廳演變成移工的聚會地點，其實這個話題在2012年也曾經討論過，當年北車宣布為了維護旅客權益，大廳以紅龍區隔動線，並公告車站大廳不得喧嘩及禁止集會活動。不過有不少民間抗議與論，後來這項政策也宣布取消，北車在2013年再增列座椅，但到了2015年為了驅趕遊民，撤除中島大廳柱子旁邊的座椅，還在柱子上貼出公告，禁止堆放雜物要維護空間整潔。

2012年，台北車站宣布為了維護旅客權益，一樓大廳以紅龍區隔動線，並公告車站大廳不得喧嘩及禁止集會活動。 圖／聯合報系資料照片，陳志曲攝，2012年

2012年，為了抵制台北車站在車站大廳拉起紅龍的舉動，網友Breezy發起「平等精神之歡樂派對」快閃活動，希望藉由這個活動讓北車站方可以更體諒外勞聚集的行為。 圖／聯合報系資料照片，陳志曲攝，2012年

圖／聯合報系資料照片，王騰毅攝，2013年 2013年，台北車站在車站大廳東側增設64張座椅，其中20%為博愛座，稍稍舒緩了旅客無處可坐的情況，座椅才剛設置完成馬上就吸引大批等車的旅客入坐。

台北車站大廳以往有不少移工聚集，是車站近十年來的另類特色。圖／聯合報系資料照片

加場版：民國1989年前的台北車站

台鐵開放預售春節前車票，圖為台北車站前民眾大排長龍購票情景。 圖／聯合報系資料照片，徐燦雄攝影，1980年。

薇拉颱風來襲，台北車站內擠滿大批無法返家民眾。圖／聯合報系資料照片，龍啟文攝影，1971年。

元旦連續假期，台北車站擠進大批返鄉民眾。圖／聯合報系資料照片，段雲生攝，1975年。

元旦連續假期，台北車站擠進大批返鄉民眾。圖／聯合報系資料照片，段雲生攝，1975年。

台北市各中等學校免試升學軍校同學，齊聚台北車站搭乘鐵路專車，準備前往各軍校辦理報到入學，圖為台北車站內歡送情景。 圖／聯合報系資料照片，高鍵助攝，1972年

圖／聯合報系資料照片，1971年