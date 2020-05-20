圖輯／不只坐還能又躺又跳 回顧30年來台北車站忙碌的老記憶
台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群聚。近日台鐵擬對北車大廳實施永久禁坐令，引發各界關注。其實目前的台北車站是1989年啟用，大約30年的時間，一直就是重要的「群聚」地點。帶你一起回顧30年來的老照片，看北車大廳忙碌的老記憶。
回顧聯合報過去的老照片與報導，可以發現從1989年開始，當時尚未有網路訂票系統，也未也高鐵加入紓緩交通輸運，每當連假北車大廳總是擠滿排隊人潮。1994年的年底，為了搶購三天半的元旦假期車票，隊伍排到鄭州路的北邊門口，並折繞延伸到東、西門，台鐵共開了11個售票口消化人潮，民眾眼睛緊盯著售票窗口上張貼的售完車次，隊伍中傳來陣陣的歎息。
到了1995年1月發售春節預售票，畫面更為驚人，前一天下午就聚集2、300位民眾用睡袋、板凳卡位，到了晚上甚至高達上千人徹夜排隊，人潮中不但出現睡袋、板凳，報紙、撲克牌、麻將、茶具、泡麵等更是常見的陪伴道具。
除了買票大戰，其實大廳也曾經辦過不少「活動」，1991年全國學生運動聯盟靜坐抗議夜宿大廳、2006年反貪倒扁運動紅衫軍的休息地點、2011年的鐵百年文物特展、2012年書法家洪啟嵩在大廳揮毫開啟文化節，甚至有國際舞蹈活動、新款汽車的發表宣傳曝光活動。
近10年北車大廳演變成移工的聚會地點，其實這個話題在2012年也曾經討論過，當年北車宣布為了維護旅客權益，大廳以紅龍區隔動線，並公告車站大廳不得喧嘩及禁止集會活動。不過有不少民間抗議與論，後來這項政策也宣布取消，北車在2013年再增列座椅，但到了2015年為了驅趕遊民，撤除中島大廳柱子旁邊的座椅，還在柱子上貼出公告，禁止堆放雜物要維護空間整潔。
加場版：民國1989年前的台北車站
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言