北車大廳新規畫沒永久禁止這選項？ 交通部說「是」

台鐵台北車站大廳擬趁勢在疫情解封後永久禁坐，引發正反論戰，甚至有網友發動周六要「坐爆」台北車站。交通部長林佳龍連兩天親上火線，希望台鐵跟社會對話，找到兩全其美方式，台鐵也說相關方案都在研議中。立委洪孟楷今在立法院上問交通部政務次長王國材說，方案中是否沒有「永久禁止」這選項？王國材說「是」。

立法院交委會上午詢答，不少立委聚焦在北車大廳議題，洪孟楷要王國材說明現在交通部的立場。

王國材說，原先就規畫疫情後重新開放，同時重新規畫北車大廳使用，對於搭車人的阻礙及觀瞻問題，會有重新規畫和修訂，也會有些方案，像是新增座位或是有使用時間限制。

洪孟楷說，從網友發起「坐爆」北車活動會發現，民眾都很關心這件事，這是公共空間，是全民的車站大廳，不是「你想怎麼做就怎麼做」。開放和管理之前，要蒐集民意，包含移工和一般民眾，像是也有大學生7、8月新生訓練報到也會聚集在大廳做團康，「規定一定可以規定」，像是不要席地而「躺」，沒有阻礙用路人都可以開放。

對此，王國材說現在仍未說要關閉，強調會開放但也會重新規畫。至於網友發起坐爆北車，提醒疫情期間群聚仍有罰款規定，若真聚集會按照疫情期間規範處理。

立委趙正宇則說，台北車站大廳是醒目地方，以前要排隊買票，現在電腦化以後沒問題，是不是要擺椅子，而不是坐地上，都要規畫一下。他說，北車已經成為現代化車站，很多事不是「習慣久了就習慣」。

王國材說，目前按照鬆綁規畫，北車大廳7月底前不會開放，台鐵會在這段期間規畫後續做法。

立委陳歐珀說，正反意見都有都要去規畫，北車確實是交通樞紐，台鐵大廳上面也有很多樓層，據他了解有些地方都還空著，可規畫公共使用，讓民眾便利去聚集。

對此王國材說，台鐵沒宣布過大廳可以坐，而是因為該空間很乾淨，慢慢形成。後續如何開放，方案仍在討論，林佳龍的立場是要兩全其美，在適度管理下開放民眾使用。至於大廳上面因為是辦公室跟商業使用，要不要改去這些空間會去了解。