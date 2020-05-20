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心律不整問題大 中國醫以零輻射3D導管導治療6歲男童

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師莊傑貿以「零輻射3D導管導航系統心導管心房中隔穿刺術」及「導管消融術」順利替男童完成手術。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師莊傑貿以「零輻射3D導管導航系統心導管心房中隔穿刺術」及「導管消融術」順利替男童完成手術。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

一名6歲男童因為心悸數度住進加護病房，雖然規律使用口服藥物快一年，但有時候還是會有心悸的情況發生。經多方評估用藥效果與無輻射心導管手術後，家長決定接受「零輻射3D導管導航系統心導管心房中隔穿刺術」及「導管消融術」治療。並因手術成功，男童終於可以盡情奔跑，不必再受心悸之苦。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師莊傑貿指出，男童罹患的是「心房頻脈」，屬於心室上心搏過速的一種，每1千至3千人中約有1人有此病症。心房頻脈分為陣發性與持續性兩種，陣發性表現為心悸、頭暈，而持續性則常有心臟衰竭、致死之虞。

3D導管導航系統是利用磁場或電阻的原理協助定位心導管在體內的位置，醫師先在病患身體胸腹與背部貼上數張3D定位貼片，再以3D繪圖導管描繪出心臟的結構。最後再使用不同訊號的導航地圖協助定位病灶，紀錄於3D心臟結構上，在可能病灶的位置給予能量，以進行冷凍消融或射頻消融，如此可以清楚定位治療過的位置，不做無效位置的反覆治療，增加治療的成功率。

傳統X光導航的心導管手術雖然也可以用來治療此症，但X光機每次發射總量約為5000到6000次胸部X光檢查的放射劑量，病童因此會接受大量輻射線照射，使得副作用較多。使用「3D導管導航系統」來進行治療時，病童不會受到任何輻射線照射，減少罹患癌症的機率。

莊傑貿3年前開始使用「3D導管導航系統」取代傳統X光透視，已成功完成超過50例極低輻射，以及超過40例完全零輻射心律不整手術，有效減少病患因輻射線暴露而罹患癌症的機率；尤其針對孕婦、癌症患者、年輕女性及小於18歲的病童格外有幫助。

莊傑貿醫師目前治療過最小的案例為4歲，在無輻射導管電燒後，已經完全根治其心律不整，病童不用再服藥。莊傑貿醫師亦已完成「無輻射心房顫動電燒」及「無輻射心房中隔穿刺」的台灣醫療紀錄。

輻射 手術 醫師

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