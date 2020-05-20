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梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南曾文水庫這波梅雨鋒面降雨進帳不多。資料照片／南區水資源局提供
台南曾文水庫這波梅雨鋒面降雨進帳不多。資料照片／南區水資源局提供

受梅雨鋒面滯留影響，中央氣象局對17縣市發布大雨及豪雨特報。南部地區也有明顯雨勢，但水利署南區水資源局表示，水庫集水區降雨有限，還不足以解除南部旱象，主要是因雨勢集中在沿海，目前屬於豐枯交界但已進入豐水期，盼21日至23日的這波降雨應能帶給水庫明顯進帳。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區昨天累計降雨量才20毫米，南化水庫情況也差不多，這波降雨主要集中在雲林及彰化沿海地帶及平地，台南主要水庫的進帳不大，是未能完全解除旱象的原因。

但降雨後大地滋潤未來再降雨流入水庫就會明顯，且有助河川流量增加，高屏溪川流量也升到18cms，越域引川流水挹注水庫，減少水庫出水，還有對一期稻作及果樹灌溉都是「天降甘霖」。

南水局指出，根即時水情顯示，截至今天上午8時，曾文水庫蓄水量是4043萬立方公尺，蓄水率只有7.95%，降雨前的蓄水率是7.8%，就可看出水庫幾乎入帳很少，而烏山頭水庫是3930萬立方公尺，南化水庫是1154萬立方公尺，蓄水率是12.71%。

中央氣象局預估21至23日西南風有增強趨勢，可能帶來更大降雨，南水局說，期待到時的雨量可以舒緩南部旱象，南部的水情燈號仍維持在「減壓供水」黃燈，民眾仍要節約用水。

南化水庫 氣象局 雨量

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