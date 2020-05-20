總統級業配款 家樂福今獨家開賣10款台南在地好麵

總統蔡英文昨日前往中央流行疫情指揮中心視察並慰勞防疫人員，並送上由台南市市長黃偉哲所準備共100箱「台南好麵 麵麵俱到」，箱內包含10款結合台南在地農產、以創意獨特工法製成Q彈好吃的風味麵。而這組獨特的「伴手禮」5月20日總統就職日當天也會在家樂福獨家上架開賣！

這組讓總統蔡英文稱為「英雄麵」的10種台南好麵組合，包含善化農會的芝麻拌麵、官田農會的手工菱角麵、龍崎農會的竹炭麵、白河農會的蓮藕香麵、仁德區的蘆薈健康麵、鹽水農會的鹽水日曬意麵、新市區的火龍果波浪麵、大內區的酪梨籽麵、左鎮農會的芒果麵，以及臺南農產運銷的關廟麵，將在地新鮮農產與麵條創意結合，製成日曬乾麵條，耐放易煮，富含多種營養，防疫期間在家煮食更是好吃又安心。