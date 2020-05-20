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總統級業配款 家樂福今獨家開賣10款台南在地好麵

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
善化農會芝麻拌麵，嚴選在地台南一號黑芝麻製作成芝麻醬包，香醇濃郁。圖／家樂福提供
善化農會芝麻拌麵，嚴選在地台南一號黑芝麻製作成芝麻醬包，香醇濃郁。圖／家樂福提供

總統蔡英文昨日前往中央流行疫情指揮中心視察並慰勞防疫人員，並送上由台南市市長黃偉哲所準備共100箱「台南好麵 麵麵俱到」，箱內包含10款結合台南在地農產、以創意獨特工法製成Q彈好吃的風味麵。而這組獨特的「伴手禮」5月20日總統就職日當天也會在家樂福獨家上架開賣！

這組讓總統蔡英文稱為「英雄麵」的10種台南好麵組合，包含善化農會的芝麻拌麵、官田農會的手工菱角麵、龍崎農會的竹炭麵、白河農會的蓮藕香麵、仁德區的蘆薈健康麵、鹽水農會的鹽水日曬意麵、新市區的火龍果波浪麵、大內區的酪梨籽麵、左鎮農會的芒果麵，以及臺南農產運銷的關廟麵，將在地新鮮農產與麵條創意結合，製成日曬乾麵條，耐放易煮，富含多種營養，防疫期間在家煮食更是好吃又安心。

5月20日家樂福與台南市農產運銷公司合作，於全台量販店與線上購物獨家上架販售這10款麵麵俱到麵款套組，至6月14日單筆購買麵麵俱到10款口味麵套組，原價1,121元，特價999元。

新市區火龍果波浪麵，選用自產鮮果製作，以100%果汁取代水，不添加人工色素，用日曬方式保留麵條Q彈口感。圖／家樂福提供
新市區火龍果波浪麵，選用自產鮮果製作，以100%果汁取代水，不添加人工色素，用日曬方式保留麵條Q彈口感。圖／家樂福提供
蔡英文總統昨至中央流行疫情指揮中心視察並送上由台南市市長黃偉哲所準備的台南好麵。圖／家樂福提供
蔡英文總統昨至中央流行疫情指揮中心視察並送上由台南市市長黃偉哲所準備的台南好麵。圖／家樂福提供
鹽水農會鹽水日曬意麵，製作過程中不加一滴水，以鴨蛋代替水份，以陽光曝曬乾燥，保有特殊陽光香味。圖／家樂福提供
鹽水農會鹽水日曬意麵，製作過程中不加一滴水，以鴨蛋代替水份，以陽光曝曬乾燥，保有特殊陽光香味。圖／家樂福提供

蔡英文 家樂福

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