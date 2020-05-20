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健保刪給付 楊志良、蔡麗娟為胃癌、肝癌病患呼救命

聯合報 / 記者蔡怡真韋麗文/即時報導

健保署今年度癌症免疫新藥給付政策4月1日開始起跑，卻將胃腺癌及肝癌晚期的新病人排除在外，讓病友及家屬超級失望，紛紛打電話到病友團體訴苦，「我們無法選擇得哪個癌症，希望我們也擁有同樣的用藥權利。」病友團體希望健保署可以告知外界取消給付的條件是什麼？可否有轉圜的餘地？

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，免疫新藥健保給付，將去年有給付的肝癌及胃癌剃除掉，但實際上，晚期肝癌患者去年4月1月至今年1月19日通過申請的人數為192例、胃癌95例，給付條件已非常限縮，能用的病人實在不多，而依實際用藥狀況，肝癌晚期病人需3次栓塞後才能使用，完全反應及部分反應率為19.8%，疾病穩定率為7.3%，優於當初新藥納保時提出的客觀反應率14.5%。至於胃癌晚期病人更是列在第3線使用，胃癌晚期發現比例高，現行健保給付的藥物為多年前的舊藥，取消免疫藥物給付，等同排除了癌友等候已久的治療新選擇。

台灣病友聯盟召集人楊志良指出，健保本來就框列了胃癌、肝癌可以接受免疫療法的預算，如今預算還沒有用完，就終止給付，對胃癌、肝癌病患並不公平，「預算明明就在哪裡，這樣對病人很不公平！」

此外，楊志良也呼籲，除了對於末期病患持續給付，留給末期病患一線生機之外，應該考慮一半的預算撥給早期病患，讓早期的病患接受治療。

蔡麗娟說，免疫藥物實際使用數據胃癌的數據與新藥去年納入健保時的臨床數據相當，肝癌實際數據優於納保時臨床數據，當初同意納保也有一定流程才會給付，但現在取消健保，原因是跟其他癌別互相比較而被除名，但每個癌症的特性及藥物選擇性都不盡相同，不應該放在一起比，而是各自癌症以現有治療方式與免疫藥物的效果反應來比較，甚至應該納入不良反應率、病人生活品質，才能知道新藥對病人的幫助。

由於健保給付排除肝癌及胃癌新病人的申請，台灣癌症基金會與病友聯盟理事長最近接獲十數通病友的抱怨電話，「家屬都好無奈，覺得自己也有繳健保費，也沒有權利選擇得哪一種癌症..」聽得蔡麗娟心酸不已。

蔡麗娟強調，癌症免疫新藥給付政策是癌友及家屬對政府最有感的德政之一，因此，家屬們都希望健保署可以有轉圜餘地，若覺得療效反應不佳，是否可以與藥廠商談共同分攤風險，讓這些晚期患者在後線使用藥物無效後，還有治療的一線機會。

健保 癌症 胃癌

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