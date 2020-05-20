世界罕見！越南女肝臟子宮外孕23周 婦產醫：不可思議

27歲越南女子子宮外孕竟然發生在肝臟裡，而且胎兒還長到23周大，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金昨天在臉書上分享這段「奇聞」，婦產科醫師則表示，子宮外孕發生在卵巢或腹膜就已經很罕見，肝臟更少，而且還要長到23周，幾乎是不可能。

陳志金表示，這篇文章源自於一位越南醫師在2007年的貼文，這位醫師把經驗寫在部落格上。

文中描述27歲越南女子發生疑似輸卵管子宮外孕，而切除右側輸卵管，但是事後病理科醫師在輸卵管內卻找不到肧胎。

兩個月後，女子又發生腹腔出血，醫師才發現胎兒竟然長在肝臟裡，同時已懷孕23周，雖然經過緊急手術，但仍因為大出血，女子與胎兒都死亡。

這名醫師陳述，第一次發現子宮外孕時，只有做經陰道超音波，並沒有做腹部超音波，所以沒有發現肝臟的異常。

陳志金則找到國外有關於肝臟子宮外孕的相關研究，文獻紀錄全球有至少31起，但是沒有見過能夠長到23周的。

陳志金懷疑這篇文章的真實性，表示之前曾有國外的放射科醫師在推特上討論，雖然也覺得不可置信，但也沒辦法說這名越南醫師提供的影像是假的。但是他覺得這麼罕見的案例，越南醫師居然沒有向世界發表，只寫在自己的部落格上，也讓人覺得奇怪。

衛生福利部台南醫院婦產科主任蔡永隆表示，正常的懷孕過程，卵子從卵巢出來後在輸卵管受精，接著到子宮著床發育，但有時候沒有在子宮著床，而在其他地方，就稱為子宮外孕。

一般子宮外孕最常發生的地方在輸卵管，也有少數個案在卵巢，甚至受精卵可能突破輸卵管跑到腹腔，在腹膜上著床，但極少跑到其他地方，因為腸子不斷蠕動，要著床很困難，要再往上方跑到肝臟更是困難，對受精卵來說「子宮與肝臟相距5000公里」，這麼遙遠的距離真的很難，更何況是發育到23周，太過罕見。