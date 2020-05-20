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典型在夙昔…農委會前主委陳希煌逝世 享壽86歲

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會前主委陳希煌。截圖自台大農經系官網
農委會前主委陳希煌。截圖自台大農經系官網

農委會前主委陳希煌18日病逝於三總汀洲院區，享壽86歲；陳希煌民國24年生，在2000年、第一次政黨輪替時，擔任扁政府的農委會主委，也曾擔任雜糧基金會董事長，為台大農經系名譽教授，作育農業英才無數，學生親友在臉書上成立「追思陳希煌教授」公開社團緬懷他。

家屬依照陳希煌主委身前遺願，身後事一切從簡，不發訃聞、不舉行公開儀式也懇辭花禮，喪葬費用捐慈善機構。

農委會前主秘廖安定表示，陳希煌擔任農委會主委時，他正在農委會企劃處服務，陳希煌為人正直，對農業有理想，推廣農業策略聯盟為重點施政作為；他說，陳希煌認為，台灣要加入世界貿易組織，必須要進行農業體質調整，不僅要在技術面與產業面結合，更要進行農業經營，因此推動農業策略聯盟。

廖安定表示，農業策略聯盟包括生產、加工、貿易聯盟，同時也做垂直整合，政策延續下來才有後來的中衛體系、經營專區、小地主大佃農等政策，包括縣在經營非常成功的斗南、三星、信義鄉等農會，都是依照這樣的營運模式做上來的，長期延續、改變農民單打獨鬥的體質，為台灣農業打下穩健根基。

農委會前主委陳保基表示，和陳希煌主委熟稔，兩人是台大同事，也曾到醫院去探望；陳希煌為人非常耿直，在台大教書時，曾走過操場曾看見體育老師與學生躲在樹陰下上課，便出言指正，認為體育課就該不怕曬，怎可樹下乘涼，嚇得體育老師事後打聽「這位老師是誰？」

陳保基說，陳希煌就是這樣耿直個性，對台灣農業有使命感，在任農委會主委時，沒有九五機制，也會發補助，但農業補助一定要改變些甚麼、有達成一定的政策目標，目的在把農業進行調整，不是走回頭路。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，他在碩博士時期，陳希煌就是指導教授，跟著陳學習七年，是位擇善固執、願意跟學生溝通，且循循善誘的老師，要求嚴格、卻不隨便發脾氣，讀書時每週六下午都到研究室，與老師暢談對農業的看法，從老師身上為人處事學習很多；陳希煌曾提醒他，博士班畢業後仍需要持續做研究，否則博士畢業後就折舊了，他遵循老師提點，畢業後仍持續進行研究，在短期內拿到教授資格；後來他曾轉任彰化農業局長，陳希煌也鼓勵他應該出來磨練磨練。

楊明憲表示，他認為陳希煌是繼前總統李登輝後，對台灣農業政策與發展的代表性人物；陳所推廣農業策略聯盟，改變小農沒有競爭力的現況，資源整格共享與結合，從組織面突破，共同做產銷，做有效結合；他對農業有大格局觀點，推出的農業政策比較有份量與內容，不是一般理論學院派；老師過世，留給學生親友無限懷念。

農委會 台大 體育

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