雲林台南淹水 滯留鋒明起雨更大

受滯留鋒面影響，昨天全台各地天氣不穩。雲林累積雨量超過二百毫米，台西、麥寮沿海低窪地區部分住戶積水，也淹進台南北門三慈國小教室，幸未傳災情。中央氣象局提醒，真正大雨還沒來，周四深夜至周六清晨才是雨勢最大時段，不穩定天氣將拉長到下周二。

唯恐滯留鋒面對南部偏遠山區帶來災害，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特戰兵昨天挺進災害潛勢區—高雄那瑪夏及桃源區，隨時待命執行災防救援任務。

麥寮台西低窪積水

昨天上午南部地區下大雨，台西通往五港一帶的公路淹水，往來車輛在水上行車，海園大道則一度完全淹沒，一片汪洋。

雲林麥寮及台西靠海處部分低窪住戶庭院積水，居民說，下雨時遇上漲潮，積水根本排不出去，直到中午雨停才消退，但晚上若持續下雨，又逢海水漲潮，擔心「晚上不知怎麼度過」。

雲林縣麥寮鄉海豐村昨天部分低窪住戶淹水。 記者蔡維斌／攝影

台南路樹壓死騎士

台南沿海雨勢昨天上午明顯轉大，時雨量近四十毫米，幾波強降雨也傳出積水，地勢低窪的北門三慈國小排水不及，一度還淹至教室內，師生忙清除積水，幸未傳災情。

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹昨晚八時許倒塌，壓倒一輛行駛中的機車，騎車的四十九歲蔡姓女長照員送醫不治，家屬哭成一團。氣象局資料顯示北區昨累積雨量七十三點五毫米，是否下雨造成路樹土囊滑鬆傾倒釀禍，市府已派員調查；趕抵現場的市長黃偉哲說，市府會全面安檢萬株路樹。

高雄美濃搶收稻米

高雄美濃稻農也趁昨天上午尚未下雨時搶時間割稻；稻農說，前陣子沒雨煩惱作物沒水，如今下大雨更煩惱稻穀泡水會發芽或倒伏，「有沒有收成全看老天爺臉色，希望雨不要下太久。」

高雄美濃平原不少農民擔心梅雨到來影響稻米品質，昨天急著搶收稻作送入穀倉。 記者徐白櫻／攝影

氣象局預報員陳伊秀說，鋒面這幾天開始南移，但因西南風漲起來，南北勢力相當，導致鋒面滯留在台灣上空，成為最典型滯留鋒面，彰化以南區域在今天清晨、白天會有雷陣雨，但真正雨勢明後天較明顯，降雨天氣會持續到周六，本周五山區降雨恐將達到豪雨等級，甚至不排除有豪大雨的雨量，提醒民眾多加留意。