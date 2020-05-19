健康你我他／媽媽失智 伴隨骨鬆 幫她補骨 加曬太陽

我的媽媽10年前發生過脊椎壓迫，痛得哀哀叫，開刀後大約臥床三個月，康復後可以正常行走，但卻出現失智症狀。

媽媽原本有糖尿病、高血壓等三高疾病，身體雖硬朗，但生活起居開始需要有人照顧，否則常會半夜起床，把全家的門鎖都摸黑尋一遍，令我們擔心，若是她摸黑走路不小心跌倒，就慘了，因此請了外籍看護在家協助。

聽人說過，失智者常伴隨骨質疏鬆症，所以全家人也開始注意媽媽的骨質密度，除了補充維他命D，也去檢測，醫師說已經有骨鬆症了，一聽到這個消息，真的令全家十分擔憂。

媽媽失智症狀不斷的增加，很擔心她在家跌倒，從那天起，交代看護盡量不讓媽媽離開視線，也積極的幫她補充高鈣，每天都到戶外走一走、曬太陽，醫師也建議可以打針用藥，強化媽媽的骨本。

過了10餘年，媽媽失智症狀沒有惡化，可以自由行動，只是動作緩慢了點，有次不小心在廁所滑了一下，也非常幸運的沒有骨折。媽媽是我們全家人的寶，大家都把她捧在手心上，在這溫馨的五月天，祝福媽媽天天快樂，也希望她的「骨頭密度」愈來愈高，與兒女間「愛的密度」愈來愈緊。五月天，祝福媽媽天天快樂，也希望她的「骨頭密度」愈來愈高，與兒女間「愛的密度」愈來愈緊。