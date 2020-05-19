大樓安全門被鎖上萬一火警怎麼辦？ 專業網友：只能單向開啟

一般的公寓或是住宅大樓，每一層的樓梯幾乎都設有安全門，一方面確保外人無法進入，也能在火災時避免火勢擴大到其他樓層。對此，就有一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，日前因為電梯在保養維修，導致他只好爬7個樓層才能回家，但是他卻發現自己那層的安全門被上鎖了，因此他就思考「萬一大樓發生火警該怎麼辦？」

原PO在文中表示，近日因為住家大樓的電梯在保養，所以他只能爬7層樓梯才能回家，但正當原PO要將樓梯間的安全門推開時，卻發現安全門被鎖上了，因此他又只好再下樓，讓他有種「有家歸不得的感覺」，隨後他又想到若是將樓層的安全門鎖上，但萬一遇到火災時又該如何逃生？並接著問道「樓層安全門到底是該常閉還是開啟呢？可以被上鎖嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，不少專業網友紛紛留言回應，「社區的安全門應該不是被上鎖，而是安全門本來就只能『單向開啟』，為了逃生動線而設計的，住戶是可以從住家樓梯安全門進入樓梯逃生，但無法直接從樓梯開門進入其他樓層，只是一樓跟頂樓是例外，是可以雙向開啟」、「火警時應該是由內往外跑」、「沒上鎖各樓層的電梯管制就沒意義了」、「是常閉，但不能上鎖」、「外往內就是不能開，常閉不鎖，由內往外沒問題」、「住家廊道可以開安全門，樓梯間無法由安全門出入，單向才是正確」。

內政部消防署的官網也有提到，安全門本身的作用是阻隔火煙，不要讓起火層的火煙擴散，所以安全門一定是鐵（甲種防火門）或玻璃崁鐵絲（乙種防火門）做的， 必須保持「常閉」狀態。