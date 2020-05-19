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封路快報！南橫公路高雄天池明天不開放
受梅雨滯留鋒面影響，高雄山區明日雨量預估會超過100毫米，公路總局甲仙工務段今晚決定封路，明天（5月20日）南橫公路高雄梅山口至天池路段要進行預警性封路，不開放遊客上山。
梅雨今天報到，高雄山區出現大雨，南橫公路部分路段有落石發生，氣候影響道路通行安全。公路總局晚間公告，5月20日（星期三）實施預警性封閉，該路段目前已指派搶修機具進駐待命，且有保全人員維持警戒。
公路總局甲仙工務段長陳正偉指出，根據中央氣象局預報，明日山區雨量可能介於100至150毫米之間，考量道路通行安全，晚間先宣布實施預警性封路，隔日5月21日（星期四）原本就是封路日，所以會連封2天，周五與周六是否開放將視雨勢決定。
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