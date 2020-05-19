真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

受到滯留鋒面影響，全台各地天氣不穩定，其中包括雲林的累積雨量更超過200毫米，另外包括基隆、彰化、澎湖等，累積雨量也排名前20名。中央氣象局提醒，由於西南風增強，再加上滯留鋒面持續影響，周四(21日)深夜至周六(23日)清晨，各地容易有大雨，甚至是豪雨，天氣不穩定的情況會持續到下周二(26日)之後才會逐漸趨緩。

氣象局預報員陳伊秀表示，鋒面目前逐漸由北往南移，但移動速度相當緩慢，晚間滯留在彰化以南，也就是嘉義附近之後就幾乎不太動，因此南台灣，也就是彰化以南的區域，預計到今天清晨、白天為止，還是持續不穩定的氣候，會有雷雨、陣雨的情形；反觀北部地區，降雨明顯趨緩，但因為雲量還是較多，不排除會有局部降雨的情況。

陳伊秀提醒，今部分地區傳出積水災情，但實際上「真正的大雨還沒有來」，真正雨勢較明顯的是在周四(21日)之後，因為鋒面位子在台灣上空持續徘徊，再加上西南風周五(22日)開始明顯增強，水氣往北推，導致全台有雨，預估將維持三天，降雨天氣持續到周六(23日)。

陳伊秀表示，目前比較有把握的是周五，山區部分降雨將達到豪雨等級，甚至不排除有豪大雨的雨量，提醒民眾多加留意。

氣象局表示，周日、下周一(24日、25日)鋒面逐漸移至巴士海峽，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。下周二(26日)鋒面位於巴士海峽，南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。27日至29日鋒面滯留於巴士海峽，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部。