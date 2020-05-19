影／北車大廳「禁坐令」風波 林佳龍:找兩全其美的方式

防疫期間台北車站大廳自2月底禁止民眾群聚席地而坐，傳出台鐵擬在疫情過後持續禁令，交通部長林佳龍今(19)日表態，不應僅僅因為不美觀就限制移工朋友，「因為並不是把它淨空了，就是車站原味」，支持疫情後逐步地放寬，因為北車又是離鄉背井到台灣打拚的外籍人士很珍惜的地方。媒體追問，開齋節快要到了，是否有跟指揮中心討論開放時間？林佳龍回應，開齋節在5月24日，目前沒有規劃在這麼短的期限內將禁令解除，希望大家可以忍耐一下，也會正視反對開放的民眾意見，「努力找到兩全其美的方式」。

至於不少民眾認為大廳地板被坐滿，給人的感覺十分雜亂有礙觀瞻，應該規畫出特定區域解決問題，林佳龍表示，已指示台鐵徵詢美學設計諮詢小組，及各界有創意的人一起來構思，讓大廳可以友善一點，是不是可以提供座位，並將動線規畫妥善。

至於有網友號召本周六（23日）「坐爆北車」，截至今日下午5點10分，已有642人表態會參加，台鐵局長張政源表示他們會派出同仁和鐵路警察以勸導為主，請民眾離開現場，被問到是否會對民眾開罰？張政源為難表示不希望走到這一步。