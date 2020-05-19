快訊

落實防疫旅遊 阿中部長周六記者會帶隊遊墾丁

出國再等等！ 觀光局宣布：出團禁令延長至6月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北車大廳「禁坐令」風波 林佳龍:找兩全其美的方式

聯合報 / 記者顏凱勗潘姣琪／台北即時報導
台北車站大廳2月底起禁止民眾席地而坐，並暫停舉辦活動。疫情後能否再開放，引發正、反論戰，交通部長林佳龍說，希望找到兩全其美方式。記者顏凱勗／攝影
台北車站大廳2月底起禁止民眾席地而坐，並暫停舉辦活動。疫情後能否再開放，引發正、反論戰，交通部長林佳龍說，希望找到兩全其美方式。記者顏凱勗／攝影

防疫期間台北車站大廳自2月底禁止民眾群聚席地而坐，傳出台鐵擬在疫情過後持續禁令，交通部長林佳龍今(19)日表態，不應僅僅因為不美觀就限制移工朋友，「因為並不是把它淨空了，就是車站原味」，支持疫情後逐步地放寬，因為北車又是離鄉背井到台灣打拚的外籍人士很珍惜的地方。媒體追問，開齋節快要到了，是否有跟指揮中心討論開放時間？林佳龍回應，開齋節在5月24日，目前沒有規劃在這麼短的期限內將禁令解除，希望大家可以忍耐一下，也會正視反對開放的民眾意見，「努力找到兩全其美的方式」。

至於不少民眾認為大廳地板被坐滿，給人的感覺十分雜亂有礙觀瞻，應該規畫出特定區域解決問題，林佳龍表示，已指示台鐵徵詢美學設計諮詢小組，及各界有創意的人一起來構思，讓大廳可以友善一點，是不是可以提供座位，並將動線規畫妥善。

至於有網友號召本周六（23日）「坐爆北車」，截至今日下午5點10分，已有642人表態會參加，台鐵局長張政源表示他們會派出同仁和鐵路警察以勸導為主，請民眾離開現場，被問到是否會對民眾開罰？張政源為難表示不希望走到這一步。

台鐵 林佳龍 疫情

延伸閱讀

交通部政次換人 林佳龍透露：黃玉霖會有更高的位子

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

禁坐令喊卡 林佳龍：北車大廳 逐步開放

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

相關新聞

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

受到滯留鋒面影響，全台各地天氣不穩定，其中包括雲林的累積雨量更超過200毫米，另外包括基隆、彰化、澎湖等，累積雨量也排名...

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，...

農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任...

大雨豪雨特報擴大為17縣市 高屏也納入

中央氣象局今天上午曾發布15縣市大雨及豪雨特報，根據上午11時25分最新天氣警報，大雨及豪雨特報擴大為17縣市，高雄市及...

他問家庭號泡麵為何不出綜合包？網揭殘酷關鍵：賣不出去

超市或大賣場時常可見袋裝的家庭號泡麵，方便民眾一次買5、6包回家當屯糧。但有網友注意到，市面上竟沒看過有販售將多種口味合成一袋的「綜合包」泡麵，因此好奇上PTT八卦版詢問網友。

成大製作口罩減壓墊 連新加坡醫護都來索取

防疫期間醫護人員辛苦，特別是長時間配戴口罩，不僅臉上都是壓痕，耳朵也會疼痛，成大Maker Factory創客工廠蒐集國...

疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正...

發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農...

周六「坐爆」台北車站 陳時中：不能避免群聚要戴口罩

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對...

影／北車大廳「禁坐令」風波 林佳龍:找兩全其美的方式

防疫期間台北車站大廳自2月底禁止民眾群聚席地而坐，傳出台鐵擬在疫情過後持續禁令，交通部長林佳龍今(19)日表態，不應僅僅...

疫情之下 專家提醒：長輩沒有染病不等於健康

自五月起，家屬可有條件探視長照機構的長輩，疫情之下，長輩的心理健康的危害，更勝於生理，台大醫院老人醫學部主任陳永銘表示，...

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

下半年運勢叮嚀！12生肖該保持距離的事情是…？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。