疫情之下 專家提醒：長輩沒有染病不等於健康

自五月起，家屬可有條件探視長照機構的長輩，疫情之下，長輩的心理健康的危害，更勝於生理，台大醫院老人醫學部主任陳永銘表示，心理衝擊不會在一時半刻顯露，輕則睡眠障礙，重則焦慮、憂鬱，國內未有詳細的研究，但政府必須正視。

台北經營管理研究院與中華亞健康協會，今舉辦「從疫情談老年人健康的維護」座談會。陳永銘表示，長輩是染疫後致死的高風險群，但台灣疫情發展受到控制，相對於生理健康，應該要更關注在心理健康，尤其是相對弱勢的長者，如獨居、經濟弱勢、入住安養院等，受到的衝擊將比一般社區內長者大。

陳永銘說，國外疫情嚴峻，不少養護中心已成疫情重災區，子女完全沒辦法訪視，最多僅能隔著一道玻璃，暫時一解相思之苦，沒有子女的長輩，在減少社交刺激以及疫情的心理壓力下，陸續出現憂鬱與焦慮的症狀。

對於沒有子女的長輩，機構及政府協助格外重要，陳永銘建議，機構應該要增設更多課程，讓住在機構的長輩度過這段期間，而獨居在家的長輩，政府也應該加派社工多做關懷，避免漣漪效應。

台北經營管理學院院長陳明璋表示，除了心理健康，生理健康也應開始養成，台灣長者營養狀況差，牙口不佳導致鮮少吃肉，蛋白質補充不足，蛋類、牛奶也攝取不足，無論是因應新興傳染病或是其他各種的疾病，都建議均衡飲食、保持運動、多曬太陽、多喝水才能維持健康。