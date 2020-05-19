北車大廳擬禁坐 勞部：盼不分國人、移工恢復社交活動

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰，交通部長林佳龍態度從支持繼續開放北車大廳，到今日下午趨於保守，稱盼找到兩全其美方式。勞動部次長林三貴則表示，盼疫情趨緩後，不分國人、移工，都能恢復原有的社交活動。

林佳龍今下午受訪時表示，針對北車大廳開放與否，希望兩方意見都能納入討論，在維持空間清爽乾淨、確保疏散安全下，也可以給需要的人立足之地，希望台鐵跟社會對話，努力找出兩全其美的方式。

林三貴則表示，待疫情趨緩，依據指揮中心指示，不分本國人或移工，只要是在台灣生活的人，在遵守防疫規範為前提，都應逐漸恢復社交生活。

林三貴說，北車一直是移工的重要社交場域之一，假設台鐵評估需調整北車大廳空間，應提出配套措施，讓移工人潮疏導至北車其他周邊區域。他認為，移工在公共場域聚會在各國是普遍現象，鄰近的香港也有提供場域讓移工聚會休憩，台灣應尊重多元文化。

由於5月23或24日將是伊斯蘭教徒齋戒滿月的「開齋節」，但受疫情影響，勞動部今年取消補助地方政府10場次的開齋節活動，倡導「居家禮拜」，並呼籲移工遵守防疫新生活運動規範，若參加聚會，注意社交距離與衛生防護等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠說，往年補助地方政府10場次、吸引1萬多名移工參加的開齋節活動，今年受疫情影響，取消舉辦，勞動部也請各清真寺暫停舉行聚禮、禮拜及開齋餐，並呼籲大家居家禮拜。

薛鑑忠表示，中央疫情指揮中心推動的防疫新生活運動，也已經翻譯成5國語言文宣、廣播電台、社群媒體等管道向移工宣導，若參加聚會，仍須注意保持社交距離、個人衛生防護、配合人流管制等。