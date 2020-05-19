快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北車大廳擬禁坐 勞部：盼不分國人、移工恢復社交活動

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
往年開齋節當天，大批穆斯林移工會聚集在台北火車站大廳，參與開齋節歡慶活動。本報資料照片
往年開齋節當天，大批穆斯林移工會聚集在台北火車站大廳，參與開齋節歡慶活動。本報資料照片

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰，交通部長林佳龍態度從支持繼續開放北車大廳，到今日下午趨於保守，稱盼找到兩全其美方式。勞動部次長林三貴則表示，盼疫情趨緩後，不分國人、移工，都能恢復原有的社交活動。

林佳龍今下午受訪時表示，針對北車大廳開放與否，希望兩方意見都能納入討論，在維持空間清爽乾淨、確保疏散安全下，也可以給需要的人立足之地，希望台鐵跟社會對話，努力找出兩全其美的方式。

林三貴則表示，待疫情趨緩，依據指揮中心指示，不分本國人或移工，只要是在台灣生活的人，在遵守防疫規範為前提，都應逐漸恢復社交生活。

林三貴說，北車一直是移工的重要社交場域之一，假設台鐵評估需調整北車大廳空間，應提出配套措施，讓移工人潮疏導至北車其他周邊區域。他認為，移工在公共場域聚會在各國是普遍現象，鄰近的香港也有提供場域讓移工聚會休憩，台灣應尊重多元文化。

由於5月23或24日將是伊斯蘭教徒齋戒滿月的「開齋節」，但受疫情影響，勞動部今年取消補助地方政府10場次的開齋節活動，倡導「居家禮拜」，並呼籲移工遵守防疫新生活運動規範，若參加聚會，注意社交距離與衛生防護等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠說，往年補助地方政府10場次、吸引1萬多名移工參加的開齋節活動，今年受疫情影響，取消舉辦，勞動部也請各清真寺暫停舉行聚禮、禮拜及開齋餐，並呼籲大家居家禮拜。

薛鑑忠表示，中央疫情指揮中心推動的防疫新生活運動，也已經翻譯成5國語言文宣、廣播電台、社群媒體等管道向移工宣導，若參加聚會，仍須注意保持社交距離、個人衛生防護、配合人流管制等。

移工 社交距離 疫情

延伸閱讀

移工聘僱期滿無法回國 勞動部：擬延長短聘許可

開齋節移工聚集 勞動部籲遵守防疫新生活

北車大廳 擬不再開放「自由坐」

勞工貸款剩30萬名額 自營作業者3萬元補貼申請至22日

相關新聞

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，...

農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任...

大雨豪雨特報擴大為17縣市 高屏也納入

中央氣象局今天上午曾發布15縣市大雨及豪雨特報，根據上午11時25分最新天氣警報，大雨及豪雨特報擴大為17縣市，高雄市及...

成大製作口罩減壓墊 連新加坡醫護都來索取

防疫期間醫護人員辛苦，特別是長時間配戴口罩，不僅臉上都是壓痕，耳朵也會疼痛，成大Maker Factory創客工廠蒐集國...

疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正...

發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農...

周六「坐爆」台北車站 陳時中：不能避免群聚要戴口罩

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對...

北車大廳擬禁坐 勞部：盼不分國人、移工恢復社交活動

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰，交通部長林佳龍態度從支持繼續開放北車大廳，到今日下午趨於保守...

清宮為何珍藏「醜版」明太祖朱元璋 有這三種說法

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異相」。然而，就算他滿臉...

影／520前台東9對情侶趕辦結婚登記 1對是受刑人

明天520象徵「我愛你，恩愛久久」，不過，農民曆昨天及今天日子比明天好，台東就有9對情侶提前到台東市戶政事務所辦理結婚登...

台鐵便當　520全家便利商店開賣

【台鐵便當風味變身，5月20日起全家便利商店開賣】記者會下午舉行，台鐵便當與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「...

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

朱元璋高顏值？長得很抱歉？「明太祖坐像」指定為國寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。