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成大製作口罩減壓墊 連新加坡醫護都來索取

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供
成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供

防疫期間醫護人員辛苦，特別是長時間配戴口罩，不僅臉上都是壓痕，耳朵也會疼痛，成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用，效果相當不錯，甚至還有新加坡的醫院來索取。

目前成大Maker Factory創客工廠免費開放3D列印原始碼在官方網站上，供各地創客工廠下載，號召大家一同加入3D印製行列，協助辛苦的醫療人員度過艱辛時刻。

新冠肺炎在台灣的疫情趨緩，但口罩減壓墊對於需要長期配戴口罩的醫護人員來說依然是一件非常有用的物品。為了克服產量和成本的問題，成大Maker Factory創客工廠執行長林天柱正規畫未來要開模製作。

林天柱指出，口罩減壓墊在３D列印技術沒有問題，但如何增進速度有待克服。一台機台一次可列印3個口罩減壓墊，但需2個半小時的時間。然而從3月份網路表單開放填寫申請開始，短短4天全台就有100多家醫療單位登記，總需求量超過2000片，甚至還有收到從新加坡填寫來的表單。

每一版的口罩減壓墊製作出來後都會先給醫護人員試用，再從醫護人員給的回饋中做改良，目前口罩減壓墊已修改過4、5個版本。最初的設計，掛勾是尖形突起，醫護人員試用之後反應使用起來有點危險，有時候還會割斷口罩綁線，而修改為圓弧形狀。寬度上也有再做調整，雖然寬度越寬越好固定，但列印製作時間就會拉長。如何減少製作時間，又能達到舒適設計，是最費心處。目前口罩減壓墊片需求仍搶手，歡迎全台創客一起加入製作行列。

成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供
成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供
成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供
成大Maker Factory創客工廠蒐集國外「口罩減壓墊」的設計加以改良，以3D列印方式生產，提供給醫護人員使用。圖／成大提供

口罩 醫護人員

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