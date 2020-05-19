快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清宮為何珍藏「醜版」明太祖朱元璋 有這三種說法

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
明太祖畫像臉上充滿麻子，有學者分析這是「72痣」象徵富貴。圖/故宮提供
明太祖畫像臉上充滿麻子，有學者分析這是「72痣」象徵富貴。圖/故宮提供

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異相」。然而，就算他滿臉麻子，為什麼宮廷畫師的畫筆不能加濾鏡、開美顏？以康熙皇為例，康熙小時候得過天花，臉上留下麻子，但後世可曾看過康熙皇的畫像有一顆麻子？宮中畫師為何甘冒大不韙，把堂堂天子畫得如此「抱歉」，歷史上始終是一個有趣的謎。

針對朱元璋畫像變臉之謎，學者紛紛提出研究。最常見的說法是「異相說」。被畫成豬鼻、麻子臉的朱元璋畫像，在現代人眼中「很抱歉」的帝王肖像，其實是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。

故宮前書畫處處長王耀庭便持此看法。他在「明代帝后像研究」文章中提到，世人傳言明太祖的「異相」是「七十二煞（痣），豬龍形」，翻成白話文就是有72顆痣、長得似豬像龍。然而這在相書上可是「大貴

之相」，豬代表「朱」，龍象徵「天子」，兩者都是帝王的象徵。比對相書上的龍像與朱元璋的豬龍相，其是相符合的，尤其是「大鼻」的造形。擁有「豬龍相」的朱元璋，其實是天命所歸的「真龍天子」。

還有另一種說法是，明太祖微服出巡時，為了混淆視聽，故意請畫師繪製奇形怪狀的「異相」，讓百姓認不出、減少被政敵暗殺的機會。真實的朱元璋應該是「正常版」的「明太祖坐像」，「醜版」則是朱元璋故意流傳民間，混淆視聽。

第三種說法則認為，故宮所藏皆為清宮舊藏，而清宮所藏的這些明太祖「異相」，是清朝為了醜化明朝皇帝所做，並非明朝畫師的手筆。不過為什麼單挑朱元璋下手，他的後世子孫畫像卻一個個正常無比?

王耀庭也提到，就畫論畫，故宮珍藏這十幅明太祖「異相」，畫技並不高明，說其出於記載中曾為朱元璋畫像的陳遠、陳遇等宮廷畫師，無法讓人相信。而包括「明太祖坐像」在內、將朱元璋畫得「正常」的這兩幅畫像，不失其容貌豐偉，英姿煥發，和畫這批「異相」的畫家絕非同一批人。

至於朱元璋尊容到底是俊是醜？根據歷史文獻記載，他「姿貌雄桀，奇骨貫頂，志意廓然，人莫能測」、「日章天姿，鳳目龍姿，聲如洪鐘，奇骨貫頂」。擁有「奇骨貫頂」、「鳳目龍姿」的朱元璋，顏值恐怕高不到哪裡去。

故宮小編曾將明太祖臉上有麻子的畫像作成「有志(痣)青年」放上網站。此為故宮所藏原圖。/故宮提供
故宮小編曾將明太祖臉上有麻子的畫像作成「有志(痣)青年」放上網站。此為故宮所藏原圖。/故宮提供
故宮典藏的「明太祖坐像3」將朱元璋的臉畫成下巴奇異扭曲、形如「豬腰」的臉，前年被大陸電影「邪不壓正」拿來取笑。圖/ 故宮提供
故宮典藏的「明太祖坐像3」將朱元璋的臉畫成下巴奇異扭曲、形如「豬腰」的臉，前年被大陸電影「邪不壓正」拿來取笑。圖/ 故宮提供
有後世學者分析，認為皇帝外型似龍如豬是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。圖為「明太祖坐像4」。圖/故宮提供
有後世學者分析，認為皇帝外型似龍如豬是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。圖為「明太祖坐像4」。圖/故宮提供

朱元璋 故宮

延伸閱讀

醜版朱元璋 是為混淆視聽？

美有川普嘗百草 台有柏惟愚公移沙

朱元璋高顏值？長得很抱歉？明太祖坐像列國寶

清宮為何珍藏醜版朱元璋 有這三種說法

相關新聞

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，...

農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任...

大雨豪雨特報擴大為17縣市 高屏也納入

中央氣象局今天上午曾發布15縣市大雨及豪雨特報，根據上午11時25分最新天氣警報，大雨及豪雨特報擴大為17縣市，高雄市及...

成大製作口罩減壓墊 連新加坡醫護都來索取

防疫期間醫護人員辛苦，特別是長時間配戴口罩，不僅臉上都是壓痕，耳朵也會疼痛，成大Maker Factory創客工廠蒐集國...

疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正...

發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農...

周六「坐爆」台北車站 陳時中：不能避免群聚要戴口罩

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對...

北車大廳擬禁坐 勞部：盼不分國人、移工恢復社交活動

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰，交通部長林佳龍態度從支持繼續開放北車大廳，到今日下午趨於保守...

清宮為何珍藏「醜版」明太祖朱元璋 有這三種說法

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異相」。然而，就算他滿臉...

影／520前台東9對情侶趕辦結婚登記 1對是受刑人

明天520象徵「我愛你，恩愛久久」，不過，農民曆昨天及今天日子比明天好，台東就有9對情侶提前到台東市戶政事務所辦理結婚登...

台鐵便當　520全家便利商店開賣

【台鐵便當風味變身，5月20日起全家便利商店開賣】記者會下午舉行，台鐵便當與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「...

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

朱元璋高顏值？長得很抱歉？「明太祖坐像」指定為國寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。