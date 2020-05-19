清宮為何珍藏「醜版」明太祖朱元璋 有這三種說法

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異相」。然而，就算他滿臉麻子，為什麼宮廷畫師的畫筆不能加濾鏡、開美顏？以康熙皇為例，康熙小時候得過天花，臉上留下麻子，但後世可曾看過康熙皇的畫像有一顆麻子？宮中畫師為何甘冒大不韙，把堂堂天子畫得如此「抱歉」，歷史上始終是一個有趣的謎。

針對朱元璋畫像變臉之謎，學者紛紛提出研究。最常見的說法是「異相說」。被畫成豬鼻、麻子臉的朱元璋畫像，在現代人眼中「很抱歉」的帝王肖像，其實是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。

故宮前書畫處處長王耀庭便持此看法。他在「明代帝后像研究」文章中提到，世人傳言明太祖的「異相」是「七十二煞（痣），豬龍形」，翻成白話文就是有72顆痣、長得似豬像龍。然而這在相書上可是「大貴

之相」，豬代表「朱」，龍象徵「天子」，兩者都是帝王的象徵。比對相書上的龍像與朱元璋的豬龍相，其是相符合的，尤其是「大鼻」的造形。擁有「豬龍相」的朱元璋，其實是天命所歸的「真龍天子」。

還有另一種說法是，明太祖微服出巡時，為了混淆視聽，故意請畫師繪製奇形怪狀的「異相」，讓百姓認不出、減少被政敵暗殺的機會。真實的朱元璋應該是「正常版」的「明太祖坐像」，「醜版」則是朱元璋故意流傳民間，混淆視聽。

第三種說法則認為，故宮所藏皆為清宮舊藏，而清宮所藏的這些明太祖「異相」，是清朝為了醜化明朝皇帝所做，並非明朝畫師的手筆。不過為什麼單挑朱元璋下手，他的後世子孫畫像卻一個個正常無比?

王耀庭也提到，就畫論畫，故宮珍藏這十幅明太祖「異相」，畫技並不高明，說其出於記載中曾為朱元璋畫像的陳遠、陳遇等宮廷畫師，無法讓人相信。而包括「明太祖坐像」在內、將朱元璋畫得「正常」的這兩幅畫像，不失其容貌豐偉，英姿煥發，和畫這批「異相」的畫家絕非同一批人。