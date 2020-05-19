影／520前台東9對情侶趕辦結婚登記 1對是受刑人

明天520象徵「我愛你，恩愛久久」，不過，農民曆昨天及今天日子比明天好，台東就有9對情侶提前到台東市戶政事務所辦理結婚登記，1對還是受刑人，男方在岩灣技訓所、女方在桃園女子監獄服刑，透過兩地監所及戶政單位協助，完成結婚登記，成為夫妻。

台東市戶政事務所主任張建成表示，每年520前後都會舉辦活動，鼓勵民眾結婚，今年活動「恩愛久久」從18日起受理結婚登記，只要完成登記的新人，就送一份精美紀念品，至今天傍晚有9對佳偶完成登記，主要是農民曆昨天及今天日子比520好，有對新人今天結婚登記，但指定登錄日期為520。

張建成說，9對佳偶中，有1對是監獄受刑人，跨縣市由台東及桃園的戶政人員，分至男、女各自監所，請受刑人在「結婚書約」簽名，完成結婚登記程序。

岩灣技訓所表示，所內52歲曹姓收容人與桃園女子監獄43歲呂姓女受刑人，兩人因案隔著中央山脈，各自在台東岩灣及桃園女監服刑中，兩人入獄前就是情侶，平日靠著書信往來抒情，日前男方在信中求婚「要給女方一個承諾」，女方回信應允。

張建成說，男方日前提出請求，希望在520前辦妥結婚登記，監所於是透過兩地戶政人員協助，今天下午由台東及桃園兩地戶政人員帶「結婚書約」到男女雙方服刑的監所，並利用傳真，讓男、女雙方簽名，完成登記。

另，同為27歲的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午也辦妥結婚登記，兩人12年前就讀國立台東專科時就認識，也常有互動，兩人畢業後，男方在高雄工作，女方在台中工作，偶有電話聯絡及見面，雖互有好感，但未發展成情侶關係。

王婷說，直到今年1月男方主動表白，愛情迅速升溫，正式交往4個月後，男方成功求婚，因疫情影響，兩人計畫520當天辦登記，明年再宴客。