快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／520前台東9對情侶趕辦結婚登記 1對是受刑人

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，王婷嬌羞依偎在董威呈身旁。記者羅紹平／攝影
相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，王婷嬌羞依偎在董威呈身旁。記者羅紹平／攝影

明天520象徵「我愛你，恩愛久久」，不過，農民曆昨天及今天日子比明天好，台東就有9對情侶提前到台東市戶政事務所辦理結婚登記，1對還是受刑人，男方在岩灣技訓所、女方在桃園女子監獄服刑，透過兩地監所及戶政單位協助，完成結婚登記，成為夫妻。

台東市戶政事務所主任張建成表示，每年520前後都會舉辦活動，鼓勵民眾結婚，今年活動「恩愛久久」從18日起受理結婚登記，只要完成登記的新人，就送一份精美紀念品，至今天傍晚有9對佳偶完成登記，主要是農民曆昨天及今天日子比520好，有對新人今天結婚登記，但指定登錄日期為520。

張建成說，9對佳偶中，有1對是監獄受刑人，跨縣市由台東及桃園的戶政人員，分至男、女各自監所，請受刑人在「結婚書約」簽名，完成結婚登記程序。

岩灣技訓所表示，所內52歲曹姓收容人與桃園女子監獄43歲呂姓女受刑人，兩人因案隔著中央山脈，各自在台東岩灣及桃園女監服刑中，兩人入獄前就是情侶，平日靠著書信往來抒情，日前男方在信中求婚「要給女方一個承諾」，女方回信應允。

張建成說，男方日前提出請求，希望在520前辦妥結婚登記，監所於是透過兩地戶政人員協助，今天下午由台東及桃園兩地戶政人員帶「結婚書約」到男女雙方服刑的監所，並利用傳真，讓男、女雙方簽名，完成登記。

另，同為27歲的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午也辦妥結婚登記，兩人12年前就讀國立台東專科時就認識，也常有互動，兩人畢業後，男方在高雄工作，女方在台中工作，偶有電話聯絡及見面，雖互有好感，但未發展成情侶關係。

王婷說，直到今年1月男方主動表白，愛情迅速升溫，正式交往4個月後，男方成功求婚，因疫情影響，兩人計畫520當天辦登記，明年再宴客。

不過，董威呈說，岳母大人請人合算兩人八字，今天最適合他們兩人結婚，奉岳母大人之命，他今天上午帶美嬌娘王婷到台東市戶政事務所完成結婚登記，但結婚書約上的登記日期則登載5月20日，象徵兩人恩愛久久。

相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，王婷嬌羞依偎在董威呈身旁。記者羅紹平／攝影
相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，王婷嬌羞依偎在董威呈身旁。記者羅紹平／攝影
相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，台東市戶政事務所主任張建成（左）致贈紀念品。記者羅紹平／攝影
相識十幾年的台東縣青年董威呈、王婷，今天上午辦妥結婚登記，台東市戶政事務所主任張建成（左）致贈紀念品。記者羅紹平／攝影
在台東岩灣技訓所服刑的曹姓收容人，今天下午透過戶政人員協助，隔空與人在桃園女子監獄服刑的呂姓女友，完成結婚登記。記者羅紹平／翻攝
在台東岩灣技訓所服刑的曹姓收容人，今天下午透過戶政人員協助，隔空與人在桃園女子監獄服刑的呂姓女友，完成結婚登記。記者羅紹平／翻攝

結婚 台東 520

延伸閱讀

受疫情刺激？深圳羅湖區想離婚 排號至少要等一個月

520來登記結婚 台南歸仁戶政所送拍利得照

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

2020520諧音「愛你愛你我愛你」 結婚登記這天大熱門

相關新聞

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，...

農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任...

大雨豪雨特報擴大為17縣市 高屏也納入

中央氣象局今天上午曾發布15縣市大雨及豪雨特報，根據上午11時25分最新天氣警報，大雨及豪雨特報擴大為17縣市，高雄市及...

成大製作口罩減壓墊 連新加坡醫護都來索取

防疫期間醫護人員辛苦，特別是長時間配戴口罩，不僅臉上都是壓痕，耳朵也會疼痛，成大Maker Factory創客工廠蒐集國...

疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正...

發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農...

周六「坐爆」台北車站 陳時中：不能避免群聚要戴口罩

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對...

北車大廳擬禁坐 勞部：盼不分國人、移工恢復社交活動

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰，交通部長林佳龍態度從支持繼續開放北車大廳，到今日下午趨於保守...

清宮為何珍藏「醜版」明太祖朱元璋 有這三種說法

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異相」。然而，就算他滿臉...

影／520前台東9對情侶趕辦結婚登記 1對是受刑人

明天520象徵「我愛你，恩愛久久」，不過，農民曆昨天及今天日子比明天好，台東就有9對情侶提前到台東市戶政事務所辦理結婚登...

台鐵便當　520全家便利商店開賣

【台鐵便當風味變身，5月20日起全家便利商店開賣】記者會下午舉行，台鐵便當與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「...

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

朱元璋高顏值？長得很抱歉？「明太祖坐像」指定為國寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。