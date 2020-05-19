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扶輪社捐百萬低溫儀 搶救瀕死患者

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
樹林芳園扶輪社集結3國10社資源，捐百萬低溫治療儀給臺北醫院。圖 / 臺北醫院提供
樹林芳園扶輪社集結3國10社資源，捐百萬低溫治療儀給臺北醫院。圖 / 臺北醫院提供

重症患者急救時，如果遇到心跳停止，可能因缺氧造成腦部永久性傷害，低溫治療則是增加存活率的及神經學癒後的較佳選擇。國際扶輪3490地區樹林芳園扶輪社齊聚3國10力量，今日共同捐贈價值上百萬的低溫治療儀、腦波監測模組等儀器給衛福部台北醫院，總價高達227萬元，希望能挽回更多病人的寶貴性命。

樹林芳園扶輪社社長杜愛喜說，得知台北醫院有醫療需求，在國際扶輪社3490地區總監Aduio的支持下，號召泰國國際扶輪3350地區曼谷納哇民扶輪社、韓國3750地區扶輪社以及臺灣國際扶輪3490地區樹林芳園、樹林、鶯歌、大漢溪、新北市和平、新北市北大光榮、新北國際網路、新莊中央扶輪社，共同捐贈低溫治療儀等儀器給台北醫院。

杜愛喜表示，台北醫院是新北、新莊地區眾多民眾醫療的首選，醫院像是家庭醫院，醫師也像是病人的家庭醫師，相信捐贈醫療器材能讓更多民眾受惠，也讓醫院醫療品質更加完整。

台北醫院院長徐錦池表示，台北醫院為新莊地區區域醫院，且為教學醫院等級，同仁都以救急、救命、救心為第一優先，目前急重症大樓也正在籌建中。感謝國際扶輪社的善心義舉，低溫治療儀具有精密且持續的監控與恆定控溫功能，有助減緩或停止重症病人急救後腦損傷，提升病人存活率，減少缺氧性腦病變的機會。

台北醫院 低溫

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