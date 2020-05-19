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養殖漁業可申請紓困電費減免 只需提出養登證及電費單

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今年3月1日至9月30日止，養殖業者只要提出養殖登記證及繳費的電費單，經地方漁會彙整後送漁業署，即可申請電費減免。本報資料照片
今年3月1日至9月30日止，養殖業者只要提出養殖登記證及繳費的電費單，經地方漁會彙整後送漁業署，即可申請電費減免。本報資料照片

面對疫情衝擊，養殖漁業因餐廳生意減少，連帶影響養殖業者無法銷售，業者只好依靠增氧設備讓各類魚種待在魚池內，進而提升養殖所需的電費成本，盡管大企業可獲紓困電費減免，但高用電的養殖漁業，不只不列補助，連同提出電費申請也有所困難。

屏東縣除枋寮、佳冬、林邊等地區有養殖專區，此外枋寮及潮州等地也有泰國蝦、吳郭魚等經濟水產養殖，由於漁塭都有增氧設備與抽水設施裝置，以提高魚蝦存活率，為了維持養殖「命脈」，就需靠電力運作的增氧設備與抽水設施，長時間運轉之下，用電量就會驚人。

據了解，平均一分地的漁塭，每個月電費要2千到2千5百元不等，約占養殖成本至少2成以上，養殖漁民在疫情的影響下，收入減少，仍需承受如此龐大的成本負擔。

立委廖婉汝接獲民眾陳情，向農委會與經濟部展開協調，隨後便同意水產養殖用電費用減免30%，減免期間是從今年3月1日至9月30日為止。

對此，養殖業者仍面對申請上的另一個困境，由於水產養殖戶可能因登記的養登戶姓名跟台電電費單所登記的姓名不符，造成養登戶無法獲得台電的電費減免。因此廖婉汝於18日與漁業署展開協調。

最終決議，漁業署從寬認定養殖業者的紓困電費減免，只要能提出養殖登記證及繳費的電費單，經地方漁會彙整後送漁業署，即可申請台電減免電費，且不需要二分文件皆為同一人姓名，即可獲得電費減免，期望藉此配合養殖業者的實際情況，幫助養殖業者減輕疫情帶來的衝擊。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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