台灣石斑不必仰賴大陸市場 屏東首批石斑封櫃銷美
屏東縣是石斑魚生產重鎮，受新冠肺談疫情影響，外銷佔9成的大陸和香港市場受阻，衝擊受產業；屏東縣林邊鄉力佳綠能生技公司生產的冷凍石斑魚，去年初在美國洛杉磯「華人工商大展」受到青睞，最近接獲美方訂單；縣長潘孟安今天出席首批銷美封櫃儀式時說，這是石斑魚打入北美市場的試金石，意味台灣養殖石斑突破以往被大陸市場壟斷的局面。
力佳綠能生技公司總經理陳建翰說，他們以最新的海洋箱網方式養殖龍膽石斑和龍虎斑，魚池的魚苗養到幼魚時再投入海洋箱網；大陸是活魚市場，為搶攻全球市場，部分改為冷凍魚排，加工端符合外國的進口標準，取名「鱻活一號」，去年在美國洛杉磯「華人工商大展」受到青睞，接到美方訂單，首批8000包今天封櫃銷往美國，透過電商及高級超市銷售，盼在美國的餐桌掀起新風潮。
他說，除了自己的養殖場，公司也透過屏東優質水產合作社媒合社員養殖不符合活魚市場、過大的石斑，轉至屏東車城外海的箱網養殖，經過約1年半的黑潮支流溫暖海水的養殖，魚不僅快速長大，肉質更Q彈，等同是海水野生石斑的口感，未來每個月會有2個40呎貨櫃的冷凍石斑魚外銷美國；池邊價不會因市場供需大起大落，慢慢帶動台灣養殖業的轉型，達到永續經營的目標。
列席的漁業署長張致盛說，大陸市場都以餐廳通路為主，這次受新冠肺炎疫情影響，消費力大減，連帶衝擊台灣的養殖業者，力佳綠能尋找新通路，以建立品牌方式銷美，成功立下里程碑，更找到實質優質的新通路；潘孟安說，台灣石斑現在可以登上美國家庭和餐廳的餐桌，縣府未來會協助開拓歐洲、阿拉伯和日韓等國市場，化危機為轉機。
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