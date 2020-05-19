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疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部航政司副司長韓振華(中)表示，疫情期間，各國實施嚴格的入境管制措施，導致全球航班大幅縮減，無論是駕駛員還是簽派員的派遣大幅降低，導致無法在規定期限內，完成適職性的考驗。記者邱瓊玉／攝影
交通部航政司副司長韓振華(中)表示，疫情期間，各國實施嚴格的入境管制措施，導致全球航班大幅縮減，無論是駕駛員還是簽派員的派遣大幅降低，導致無法在規定期限內，完成適職性的考驗。記者邱瓊玉／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正駕駛、副駕駛、機長、巡航駕駛及簽派員等，只要敘明理由及檢附證明，證明因疫情無法在規定時間內完成測驗、考試，經民航局審核核准者，執照可以展延3個月。

民航局表示，新版管理規則明天正式上路。其中駕駛部分約有2500人，簽派員則有3、400人受到影響；若持續受疫情影響時，得申請核准再予展延的規定。

交通部航政司副司長韓振華表示，疫情期間，各國實施嚴格的入境管制措施，導致全球航班大幅縮減，無論是駕駛員還是簽派員的派遣大幅降低，導致無法在規定期限內，完成適職性的考驗，為協助業者彈性因應，因此明定在中央流行疫情指揮中心成立期間，因疫情影響導致無法符合期限要求者，執照得申請展延3個月。

實際上，根據現行法規規定，簽派員每人一年至少要實際國際航路考驗一次；至於駕駛部分，90天內要有三次起落，且每一年要考兩次考試，考試間隔不得少於4個月，也不得大於8個月，另外每年也會有航路考驗一次，另外也每年也需體檢一次。

不過民航局表示，受到疫情影響，有些機隊甚至停飛9成以上，若還是硬性規定駕駛員及簽派員用以往的頻率考執照，確實已困難，因此決定放寬規定，開放申請執照展延。

不過民航局直言，對於駕駛而言，少飛就意味著生疏，這也是飛安必須顧慮的因子，過去儘管3次起落可以用模擬機替代，但因為有些機型國外才有，目前已要求航空公司用實際飛機替代考驗和訓練，但不能做比較危險的科目，例如發動機熄火、危險轉彎等。

民政局表示，目前駕駛員居家檢疫、自我檢康管理的比例約35％至37％左右，另外約6成可以正常派遣。

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