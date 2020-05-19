發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農委會主委陳吉仲今天表示，只有農民跟農民團體可申請證照，資格限制嚴格，不會有汙染工業進駐，未來也會定期查核。

農產品加工場製造過程中，可能出現廚餘、廢料處理問題，陳吉仲說，申請場照由地方政府負責，會比照相關工廠規範，排水、消防、環境都要審查合格才會核發登記證，不會有問題。農地容許設置加工場也有一定規模限制，不會擴張到食品大廠規模，原則上仍屬農民生產，因此不用課稅。

雖然加工場限制農民、農民團體申請，外界仍擔憂「借牌」作為非農業加工使用，陳吉仲說，登記證效期為五年，每年都會定期檢查，後續將執行到位，包括生產之後要查核原料等細節，並與衛福部確保食品安全，地方政府則針對食品生產做管理。

陳吉仲說，農產品初級加工長期以來由經濟部主管，去年母法授權農委會訂定相關子法，法規制度、誘因措施由農委會負責，第一線農民若要取得登記照，必須了解初級加工食品安全法規。只要是農委會核發的農產品加工場，所有農產品及加工品原料一定百分百來自國內，都是產銷履歷或有機等可以溯源的產品，跟一般市面加工品不同。

取得首張登記證的白雞谷芳有機茶園負責人李昌峻表示，必須上40小時以上專業訓練課程，通過考試取得證書後，才能到地方政府申請，等到相關單位會勘確認符合安全衛生、加工製程後再核發登記證，未來可以跟通路商、客戶證明自己有合法加工身份。

李昌峻說，很多農民沒有相關驗證，錯過跟通路商對接機會，消費者也不相信這些農產品安全合格。將來透過農產品初級加工管理，可解決農產品生產過剩，延長農產品銷售期限，醜蔬果、次級品變成加工品項，增加農產品附加價值，提高農民收入。

農委會說，已輔導760人取得申請登記所需的40小時教育訓練及格證書，並設立7處農產品加值打樣中心，協助打樣500件以上，整合服務中心提供超過1500件諮詢案件。預計納管500家以上農產品初級加工場，加工量每年可達7萬5千公噸，年產值20億元。