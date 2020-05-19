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他問家庭號泡麵為何不出綜合包？網揭殘酷關鍵：賣不出去
超市或大賣場時常可見袋裝的家庭號泡麵，方便民眾一次買4、5包回家當屯糧。但有網友注意到，市面上竟沒看過有販售將多種口味合成一袋的「綜合包」泡麵，因此好奇上PTT八卦版詢問網友。而有網友大讚原PO想法有創意，也有人分析指出不這麼做的關鍵原因。
原PO表示，「同一家的泡麵，有出好幾種口味，而家庭號不是四包就是五包」，於是好奇問，「泡麵既然那麼多口味，為何不出綜合包？」
對此想法，有網友激動讚賞，「上八卦近十年就你提議最有創意」、「這想法真不錯，餅乾都有綜合包，泡麵怎沒有」、「還蠻有道理的」。
其他網友也紛紛猜測廠商不出綜合包的原因，「只要有一種口味不被喜歡，其他捆包跟著賣不出去，最後拆賣」、「差別訂價」、「因為難吃跟好吃的口味都會吃到，買難吃的回去吃幹嘛？」，可見主要原因還是每個人喜歡的口味不同，若一包中含有不喜歡的口味，消費者反而不會買單。
還有網友點出一大弊端，考量到一個4人家庭若想煮泡麵當一餐，一次需要煮3、4包才夠，綜合包則不方便一次煮大份量，「是要全部口味加在同一碗嗎？」
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