捷運士林站TOD簽約 柯文哲：要共構商場非住家

北捷與業者合作，打造與捷運士林站共構的多功能大樓，內有商場、辦公、飯店等設施，預計民國112年完工，同年底開發營運，台北市長柯文哲說，這是第一個TOD案落實的里程碑。

柯文哲下午出席「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案」統包工程簽約儀式記者會，會後接受媒體聯訪時表示，以大眾運輸為導向（TOD）策略完成以後，可讓台北市的都市計畫更有效率，這樣的策略也是一個比較先進的概念。

TOD是以大眾運輸為導向的都市發展，以永續都市發展理念出發、高效率大眾運輸系統為主幹，引導民眾多利用大眾運輸。

他致詞時表示，檢視過去台北市的捷運發展，早年捷運共構的邏輯不對，「捷運要共構的是商場，而不是住家」，所以必須以交通為導向來重新設計，士林站就是台北市第一個TOD案落實的里程碑。

柯文哲說，捷運未來必須進行商業化、產業化及落實TOD。

台北捷運公司與總行營造興業公司、華國大飯店合作，進行士林站整體開發計畫，規劃興建地上20層6400餘坪3600餘坪、地下4層的大樓，除與士林站有連接通道，地下設置停車場，地上建物則有購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施。

北捷資料顯示，士林站未來將與環狀線銜接，開發案更凸顯其重要，新大樓具備商業、購物、文教、娛樂機能，金額約18億元，預計112年7月完工，同年底開發營運。