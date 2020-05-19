快訊

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

捷運士林站TOD簽約 柯文哲：要共構商場非住家

中央社 / 台北19日電

北捷與業者合作，打造與捷運士林站共構的多功能大樓，內有商場、辦公、飯店等設施，預計民國112年完工，同年底開發營運，台北市長柯文哲說，這是第一個TOD案落實的里程碑。

柯文哲下午出席「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案」統包工程簽約儀式記者會，會後接受媒體聯訪時表示，以大眾運輸為導向（TOD）策略完成以後，可讓台北市的都市計畫更有效率，這樣的策略也是一個比較先進的概念。

TOD是以大眾運輸為導向的都市發展，以永續都市發展理念出發、高效率大眾運輸系統為主幹，引導民眾多利用大眾運輸。

他致詞時表示，檢視過去台北市的捷運發展，早年捷運共構的邏輯不對，「捷運要共構的是商場，而不是住家」，所以必須以交通為導向來重新設計，士林站就是台北市第一個TOD案落實的里程碑。

柯文哲說，捷運未來必須進行商業化、產業化及落實TOD。

台北捷運公司與總行營造興業公司、華國大飯店合作，進行士林站整體開發計畫，規劃興建地上20層6400餘坪3600餘坪、地下4層的大樓，除與士林站有連接通道，地下設置停車場，地上建物則有購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施。

北捷資料顯示，士林站未來將與環狀線銜接，開發案更凸顯其重要，新大樓具備商業、購物、文教、娛樂機能，金額約18億元，預計112年7月完工，同年底開發營運。

捷運 北市 北捷

延伸閱讀

酒店舞廳開放爭議 柯文哲：充滿了政治危險

北市酒店舞廳最快21日解禁 柯文哲強調務實面對

蔡壁如嗆發言人都死了 柯文哲：私下翻椅翻桌都有

總統府被駭扯民進黨內鬥？ 柯文哲：我佛慈悲！

相關新聞

回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，...

農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任...

大雨豪雨特報擴大為17縣市 高屏也納入

中央氣象局今天上午曾發布15縣市大雨及豪雨特報，根據上午11時25分最新天氣警報，大雨及豪雨特報擴大為17縣市，高雄市及...

疫情衝擊航班銳減 民航局明起開放機師執照展延3個月

受到新冠肺炎疫情影響，全球航班銳減，也連帶影響機師及簽派員的檢定考試。為此，交通部修訂「航空器飛航作業管理規則」，明定正...

發出第一張農產品加工場登記證 陳吉仲：將嚴審查核

農產品初級加工場管理制度今年3月上路，農委會5月6日發出全國第一張登記證，但外界長期疑慮開放加工場恐加劇農地工廠問題，農...

周六「坐爆」台北車站 陳時中：不能避免群聚要戴口罩

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對...

雨天搶收稻作 農民嘆「缺水痛苦、下雨也煩」

梅雨鋒面報到，高雄各地降雨明顯，今年梅雨來得晚，雨季與南部一期稻作收割期重疊，美濃平原稻米收割量只有一成左右，農民急著搶...

口罩國家隊大廠康匠 後備軍人支援生產每天只停3小時

因應新冠肺炎疫情，台灣在2月起成立口罩國家隊，台灣康匠製造也投入擴大生產，康匠原本就是全台最大口罩生產場，鶯歌廠的日產量...

520上路！ 郵件改投改寄開放線上申請

為了配合民眾因搬家等因素，收受郵件有更改地址的需要，中華郵政公司原本就提供「郵件改投改寄」的服務，全台一年約有數萬件類似...

醜版朱元璋 是為混淆視聽？

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異像」。

禁坐令喊卡 林佳龍：北車大廳 逐步開放

交通部長林佳龍今天在臉書說，力挺移工在內的所有民眾於共享車站空間，他同時已指示台鐵，在疫情穩定後，評估逐步管理開放。

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

芋頭控注意！小七獨家推連珍芋頭牛奶、芋泥肉鬆三明治

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

回響／林佳龍盼北車大廳「一切如常」 台鐵發表聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。