回響／態度又轉 北車大廳爭議林佳龍要找兩全其美解方

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反議論。交通部長林佳龍昨天說只要管理得宜，理念上支持在疫情結束之後，於假日或是特定節日繼續開放北車大廳給包含移工在內的民眾使用，今上午更表態，希望疫情後及早讓「一切如常」。未料不到半天，林佳龍態度又轉彎，下午接受媒體聯訪時表示，希望找到兩全其美的方式。

林佳龍今天上午在臉書表示，自己的同胞在其他國家怎麼被對待，就該那樣對待離鄉背井來到台灣工作或生活的外籍朋友。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。昨已指示台鐵，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放；等疫情確定結束後，也能及早讓一切如常。

隨後台鐵也發表聲明表示，未來疫情解禁後的開放方案，目前正在研議規劃中。強調北站為全台第一大站，每日進出約50萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼俱尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，將多方徵詢各界意見，針對正反意見審慎評估規畫。

未料，林佳龍表態後，留言區戰翻。據內部了解，將近六成輿論贊同北車大廳祭出禁座令，其他四成則是肯定林的言論。

林佳龍下午出席台鐵跟全家聯合記者會時，態度上有了改變。他說兩種意見都希望討論，也還有空間思考，如何在保持自由出入前提下也不能干擾別人。希望台鐵跟社會對話，不是清乾淨就是車站的原味，對於離鄉背井的外籍人士來說，很珍惜這個空間，要努力找到兩全其美方式，在維持空間清爽乾淨、確保疏散安全下，也可以給需要的人立足之地，大家一起來動動腦。

林佳龍說，因為防疫關係，北車大廳淨空已經快三個月，國人看到台鐵以防疫優先，同時也了解到該公共空間過去有很多移工，針對進出車站的國人同胞，也是約會、送往迎來很重要的公共空間。同時因為淨空，能清楚看到地板是黑白交錯美麗設計。

林佳龍說，隨著最近疫情趨緩，交通部超前部署逐步放寬協前管制後，很多過去使用的朋友期待繼續使用。當然也有一些意見是淨空之後北車大廳比較清爽，才能看得到原來設計。

林佳龍說，兩種意見都希望能討論，也還有時間，公共空間每個人都有出入自由也不能干擾別人，要確保安全動線的順暢。而一個具有公共性的空間，像是外籍移工的節慶，很容易聚及於此，假日人也特別多。台鐵近期基於回復原來使用的原則，有做些規劃，已有提醒台鐵記得跟社會對話，