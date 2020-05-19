口罩國家隊大廠康匠 後備軍人支援生產每天只停3小時

因應新冠肺炎疫情，台灣在2月起成立口罩國家隊，台灣康匠製造也投入擴大生產，康匠原本就是全台最大口罩生產場，鶯歌廠的日產量這次也從90萬擴大至125萬片，共有11區的後備軍人排班支援製造，每日上午8點至下午5點一班，晚上8點至隔天上午8點又一班。新北市鶯歌區長周晉平今前往慰勞。

該廠由全民國防後備指揮部支援，每天30多名人力，包括後備軍人、其親屬及志工，11區有三重、蘆洲、新莊、中永和、土樹三鶯、板橋，最遠從汐止來，都是無酬支援。

新北市鶯歌區後備軍人輔導中心主任王萬成表示，過去3個月期間，義工、官兵和幹部共有30多人投入包裝等作業，疫情剛爆發時，發出公告希望能有民眾協力，沒想到許多人主動加入。

王萬成說，後備軍人、義工從早上8點工作到下午5點，後由國軍接班，從晚上8點到早上8點，相當辛苦，除了東北角距離較遠，新北有11區的後備軍人來幫忙。

周晉平率鶯歌區公所人員，送咖啡等物資到場，他表示，國軍弟兄及時補足生產人力的缺口，在防疫的時刻，扮演重要的角色，讓口罩能自產自足，穩定生產，安定人心，他向每一位後備軍人、志工致謝。