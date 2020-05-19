520上路！ 郵件改投改寄開放線上申請

為了配合民眾因搬家等因素，收受郵件有更改地址的需要，中華郵政公司原本就提供「郵件改投改寄」的服務，全台一年約有數萬件類似申請案。隨著數位化時代來臨，中華郵政公司表示，明天起(20日)，針對郵件改投改寄，以及掛號函件改投遞等，提供E化線上申辦服務，方便民眾透過網路申請，還可隨時掌握案件處理進度。

中華郵政表示，不少民眾因為搬家、工作地點更動等因素，有些郵件在來不及更改寄信地址的情況下，可能還會寄到原住址，因此開放民眾申請郵件改投改寄，不過以往都是透過臨櫃填寫，又或是郵寄申請書紙本申辦，如今則是改為紙本、網路雙軌並行；郵件改投改寄的服務時間，也從原來的2個月，延長至6個月。

此外，由於郵差投遞掛號，只要2次沒人領，就會開出投遞通知單，要民眾趁著郵局上班時間自行到附近郵局領取，不過實際上有很多雙親家庭、租屋族等民眾，幾乎很難隨時隨地在家等候掛號信件。

為此，中華郵政表示，民眾也可以申請「掛號函件改投遞上班(親友)地址」等服務，將投遞地址改為上班地點，又或是親友地址等。不過服務期間從原本的未定期，改為一年；原已生效未定期限者，將自109年9月30日失效。

中華郵政表示，詳情可上中華郵政全球資訊網之郵務網路服務系統查詢，網址為https://pns.post.gov.tw/。