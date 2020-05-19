農地工廠即報即拆說假的？ 環團籲公布清查報告

今天是蔡總統第二次520宣示就職前夕，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及台灣蠻野心足生態協會等環團今天表示，蔡政府上任前為解決農地工廠，提出新增工廠即報即拆，但四年過去違章工廠處理依舊遲滯，農地違章工廠新增家數、拆除家數，經濟部與各縣市政府都不敢公布數字，說好的即報即拆、全面納管、資訊公開全是空談。

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇表示，經濟部2019年撥款1.3億元清查各縣市農地違章工廠報告，地球公民向地方政府要求公開報告，各縣市回文均說明已將清查報告交給經濟部，應由中央經定是否公告，電洽經濟部中辦詢問，科長竟以「怕資料不準確，不便公布」作為尚未公告的理由。

蔡佳昇說，經濟部本應在「工廠管理輔導會報」上監督各縣市拆除執行情形，卻沒有任何討論，亦沒有邀請民間團體及專家學者參與。中央、地方對於資訊公開程序互踢皮球，經濟部作為權責機關明顯失職，更形同用1.3億公帑做出一份自己都不相信的清查資料。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，2017年起至今與相關團體共同檢舉超過68間農地違建工廠，過去檢舉曾收到彰化縣政府回文表示，「查無製造加工之事實，非屬工廠輔導法範疇」，導致興建中的工廠仍繼續完工，未依法立即斷水斷電及拆除，檢舉的案件也沒有任何一間完全拆除且恢復農用。近日持續追蹤勘查發現，許多之前檢舉的農地工廠已掛上招牌營運中，即使已有「製造加工之事實」，彰化縣政府仍未依法執法。

施月英說，地方政府認定工廠標準為「有製造加工之事實」，導致非製造加工農地違建，無法依據工輔法執行，變相放任農地繼續長鐵皮屋，只要農地上有違法建築，不論是否有製造及加工，都應該要立即斷水斷電及拆除。

去年工輔法修法後，農地違章工廠大限延長20年，台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀表示，2019年6月修法大幅放寬合法化資格，農委會畫訂不宜設立工廠的「農產業群聚地區」，行政院卻在中南部立委壓力下，在今年5月6日修訂特定工廠登記辦法，讓農產業群聚地區裡的82家違章工廠再次獲得就地合法資格。

地球公民基金會山林國土組專員吳沅諭說，地球公民3月底開始發起「農地違章工廠回報行動」，截至今日收到破百件回報，直至兩周前已發出57件檢舉。而檢舉結果僅有一間自拆，剩下的九成九都進入列管排拆。但經濟部不公布全台的總體數字，更沒有實際要求各縣市鐵腕執行、代行斷水斷電，恐造成違章工廠遷移到不嚴管違章工廠的縣市，蔡政府的違章工廠政策執行不透明、不及格。

環團呼籲，政府應公開農地違章工廠調查及拆除執行報告，並邀請專家學者及民間團體參加「工廠管理輔導會報」會議；嚴正監督各縣市政府落實新增建即報即拆，中央代行啟動機制須說明清楚；督促各縣市籌畫「工廠管理輔導計畫」，開始啟動中高汙染廠商強制遷廠機制。