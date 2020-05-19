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恩主公醫院6樓新門診大樓 5月25日試營運

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
恩主公醫院新門診大樓緊鄰復興與中山醫療大樓。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院新門診大樓緊鄰復興與中山醫療大樓。圖／恩主公醫院提供

恩主公醫院新門診大樓歷經4年興建竣工，將在5月25日試營運，以全新的醫療空間及軟硬體設備等，提供民眾服務，可望紓解西醫門診壅塞及三峽、鶯歌、樹林、土城地區民眾的就醫需求，預估可提供每日3千人次的門診服務量。

恩主公醫院新門診大樓緊鄰復興與中山醫療大樓，坐落於中山路258號的門診大樓，為地下3層、地上6層的建物，總樓地板面積達3045坪。

1樓大廳提供批價／掛號、藥局、檢驗等服務，2樓到4樓為西醫門診區，3樓提供放射檢查服務，5樓為病檢分離的高階健康管理中心；同時為了提供完整的癌症診療服務，在6樓設置化療專屬空間、B3放射腫瘤科引進最新醫療儀器設備直線加速器，給病人全方位的治療與照護服務。

恩主公醫院特別規畫人行通道，從復興醫療大樓急診室的中山路238巷至中山路右轉，沿著人行通道即可抵達門診大樓。

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