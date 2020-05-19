胃癌、肝癌免疫療法療效不佳 健保不再給付新申請者

衛福部健保署去年給付癌症免疫新藥，今年度延長用藥有效病人的使用期間，但同時將反應率較低的胃癌與肝癌自給付名單剔除。醫界對此看法不一，全民健康保險會將此議題納入議程，預計本周五開會討論。台灣癌症基金會則呼籲醫界著手開發去醣基化的檢驗技術，以更精準找到用藥有效的胃癌與肝癌患者，未來再重新討論納入給付對象。

癌症免疫藥品去年4月開放給付於黑色素瘤等八種癌別，截至今年4月22日止，健保署核定1925名個案使用免疫新藥，不過僅約兩成四的人用藥後完全反應或部分反應，其中，胃癌與肝癌患者用藥反應率較低。

健保署統計，僅約一成的胃癌患者對藥品有反應，結案者的疾病惡化中位時間約1.5個月；肝癌方面，僅約兩成的患者對藥品有反應，結案者疾病惡化中位時間約2.5個月。由於健保署與藥商無法達成療效風險分攤協議，因此上月起暫停胃癌與肝癌患者新申請用藥，但先前已核准用藥與續用申請患者則會按給付規定持續給付。

林口長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震表示，相關藥物經美國與歐盟同意上市，顯示藥物有效。我國健保署可考慮請藥廠補件，由藥廠蒐集更充分的資料討論，為何這款藥物用於亞洲胃癌與肝癌患者身上效果會差強人意，屆時再研議是否有機會重新納給付。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘表示，生物標記 PD-L1 表現量高的患者對於免疫療法藥品反應率往往較高，但部分患者可能因著醣基化作用（glycosylation）影響 PD-L1 的表現情形。去年度給付規定中，肝癌與胃癌患者使用免疫藥品時均不須檢附報告，也就是沒有事先篩選患者，如此可預期會拉低反應率數字。

有鑑於此，賴基銘表示，醫界應積極開發去醣基化的檢測技術，以更精準找到用藥有效的胃癌與肝癌患者，未來有機會再討論重新納入給付對象。萬芳醫院癌症中心正著手進行相關研究，技術上應不是問題。