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梅雨來襲！當心5種「梅雨病」攻擊你身體4個部位

防疫在家遠距上班 舒緩規律運動KO肩頸痠痛

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第一招【收下巴運動】。圖／業者提供
第一招【收下巴運動】。圖／業者提供

新冠肺炎期間，部分民眾待在家上班，一位30歲的女性上班族即遇上宅在家的遠距工作，但過度使用電腦的結果，卻引起肩頸痠痛，「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，若未治療或適度運動，有可能出現頸因性的問題，輕則頭痛，重則引起頸椎退化，專業物理治療師張藝薰並示範在家就可做三招的舒緩規律運動，改善肩頸痠痛並兼顧防疫。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，不要小看肩頸痠痛，這症狀可說是現代人的文明病，若是覺得休息就會好而忽略，長此以往，反覆出現的結果，輕則易出現頸因性頭痛，重則還會引起頸椎提早退化、頸椎椎間盤突出及頸椎骨刺增生。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室張藝薰物理治療師指出，這起病例幸好經過楊院長建議她接受物理治療，包括，熱敷、電療及牽引等，漸漸獲得改善。

因考量防疫，民眾選擇減少外出或少去健身房運動，宅在家的機會增加，張藝薰物理治療師特別示範在家就可做三招的舒緩規律運動，幫助改善肩頸痠痛，對於3C產品的高度依賴者、上班族及考生等，亦都很適用。

第一招【收下巴運動】，坐椅子上，將雙手放在大腿上，兩眼平視前方，然後將整個頭往後平移，可以用手指輕微扶下巴做輔助，記住千萬不要抬頭或低頭，這樣的姿勢維持10秒後放鬆，休息20秒後再進行下一次，總共進行15次。此運動可以將椎間盤歸位，還能伸展頸部緊繃的小肌肉。

第二招【聳肩運動】，坐椅子上，雙肩向上聳起靠近耳朵，維持10秒後放鬆，共做10次。此運動可改善肩頸痠痛。

第三招【體側伸展運動】，將雙腳打開與肩同寬，雙手十指交叉，雙手伸直向上，掌心向左，身體彎曲向左側，維持姿勢20秒後換邊，每邊各做20次。此運動可促進肩頸周圍的血液循環。

第二招【聳肩運動】。圖／業者提供
第二招【聳肩運動】。圖／業者提供
第三招【體側伸展運動】。圖／業者提供
第三招【體側伸展運動】。圖／業者提供

頭痛 上班族

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