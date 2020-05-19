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悔不當初！口腔癌治療5年沒事 抽菸、嚼檳榔又復發

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院吳昭寬醫師提醒口腔癌患者九成和檳榔、香菸有關，口腔癌病患更應戒除惡習，以免復發。圖／南投醫院提供
南投醫院吳昭寬醫師提醒口腔癌患者九成和檳榔、香菸有關，口腔癌病患更應戒除惡習，以免復發。圖／南投醫院提供

南投50歲江姓男子菸、檳榔不離口，5年前罹患口腔癌與食道癌，開刀、放射線治療及化療後治療成效佳，追蹤5年皆無癌細胞。最近他覺得嘴破難受，就醫確認癌症復發，追問下江男承認沒有戒菸，且最近半年又開始嚼檳榔，對於癌症復發悔不當初，直說不敢再「抽菸吃檳榔」。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，九成口腔癌患者有嚼檳榔習慣，檳榔素(arecoline)和檳榔鹼(arecaidine)會誘發頭頸部癌症，對人體的細胞，尤其是上皮黏膜細胞，會加速細胞分裂，增加癌化癌變的可能性。嚼檳榔及吸菸是口腔癌主因，即使癌症已經治癒，仍需戒除菸檳，保持良好生活習慣，並定期追蹤。

他說， 許多民眾誤以為戒檳會造成牙齒崩壞，作為拒絕戒檳的藉口，事實上嚼檳榔民眾常忽略口腔的保健，才造成齲齒或牙周病，因嚼檳榔會讓口腔的疼痛感麻痺，不知牙齒和牙齦早已生病，等開始戒檳時，疼痛痠麻感才浮出檯面，才會認為戒檳會致口腔不適，而使民眾戒檳失敗。

戒菸對許多民眾來說也相當困擾，吳昭寬說，如果無法自行戒菸，可以尋求醫師協助，戒菸門診會依據患者的狀況，提供諮詢、尼古丁替代療法、口服藥物等戒菸協助。

口腔癌患者應盡速戒除菸、檳、酒等對口腔黏膜有刺激性的物質，保持口腔衛生，不要抱持著「沒有這麼巧」的僥倖心態生活，當心癌症再度復發，不僅浪費先前治療努力，還得重新接受治療煎熬。如果二周以上未癒合的口腔潰瘍；口腔內部或周圍發現腫脹、硬塊、白色脫屑的斑塊，或者長了腫瘤；口腔痲木或疼痛；碰觸後容易出血的腫塊；喉嚨感到有異物，久不癒的咽喉疼痛；吞嚥、咀嚼時感困難或疼痛；張口受限、舌頭的運動異常等，都應盡速至耳鼻喉科就診。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

癌症 戒菸 口腔癌

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