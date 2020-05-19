注意大雨豪雨 消防署提醒防汛5點

受梅雨鋒面滯留影響，中央氣象局今天上午發布15縣市大雨及豪雨特報。消防署提醒，低窪或排水不良地區慎防積淹水，民眾可依居家防汛檢查表的5要點預做準備，以減少財損。

消防署提醒，防汛5點包括重要文件、貴重電器記得放高處或2樓；檢查雨水溝、排水管是否暢通；檢查屋頂、外牆有無龜裂、破損；固定好盆栽、曬衣桿等避免掉落；準備沙包或安裝防水閘門等。

氣象局上午發布15縣市大雨及豪雨特報，雲林縣易有豪雨，台南以北、宜蘭及澎湖地區可能有局部大雨，應注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水；同時預測21至23日，滯留鋒面持續影響台灣，加上西南風增強，天氣更不穩定，各地大雨或豪雨情況更明顯。

消防署今天在臉書發文表示，受梅雨滯留鋒面影響，從昨晚至24日期間，全台各地都有發生短延時強降雨、雷擊和強陣風的機會，低窪或排水不良的地區容易出現積淹水情形。

由於本週天氣都不穩定，消防署提醒，民眾可透過居家防汛檢查表所列5點要項，預先準備因應。