延續補助政策？陳吉仲：每花一元農民收入可大幅提高

明天就是520總統就職典禮，農委會主委陳吉仲確定續任後，今天首度現身公開場合。農委會過去一年執行相當多補助政策引發爭議，未來是否延續相同施政風格，陳吉仲表示，很樂意攤開農委會預算讓大家檢視，重點是每花一元農民收入就可大幅提高。

陳吉仲今天受訪表示，外界對農委會補助不了解，農委會經費來自納稅人辛苦繳交的錢，「要確保農委會每發一元，對農民收入幫助有多大」。

他舉例，去年花一億元收購文旦大果，最後農民收入超過五億元，因為農產品有上、中、下級品分別，下級品加工或作其他用途，可讓上級品、中級品價格更好，包括現在農糧署針對花卉、西瓜的促銷活動，都可幫助市場價格產生拉抬效果，要檢視這些工作能否為農民帶來更高收入。

陳吉仲說，很多人把農民福利措施也當成補助，「這是不了解農業政策」，福利歸福利、產業政策歸產業政策、基礎環境歸基礎環境，各政黨都在幫農民爭取福利，但農民職業災害保險、農業保險、農民退休制度都是在這四年才完整建立起來，只要先照顧好農民，未來就可以把更多經費花在提高產業競爭力上面。

陳吉仲說，「不能把政府每一元都當成補助」，很樂意把農委會預算攤開來，「讓外界檢驗這樣的錢花下去對農民有沒有幫助？」

陳吉仲說，所有農業政策都要回到最根本問題，若無法讓農民收入大幅增加，就沒有年輕人願意種田，農業也不可能永續，因此所有農業政策都要緊盯這個目標

至於留任的心路歷程，他說，「最重要的是留下來可以做什麼事情？」明天是520總統就職典禮，但32年前參加的520農民運動「場景還留在我心裡」，要問「幫農民做了什麼事情」，所有的政策都要以此角度出發。

至於未來政務方向，陳吉仲說，明天是新的任期開始，過去四年建立各項農民福利制度、解除遠洋漁業黃牌、擬定氣候變遷調適策略、守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針等重大工作，確保農產品糧食安全及農地農用，未來希望農民職業災害保險參加人數可從25萬人提升到50萬人，農業保險覆蓋率從9%提升到20%，以及加強農業循環協助能源轉型。