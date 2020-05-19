高雄企業家送新車 偏鄉身障孩子不再唱歌哀怨
「別人的性命是框金又包銀、阮的性命不值錢！」高雄旗山日照據點交通車老舊，學員志文很羨慕別人的車子又新又舒適，常在據點哼唱閩南語歌手蔡秋鳳的《金包銀》抒發心聲。今天上午，高雄在地企業捐贈全新身障行動車給據點使用，志文跟杉林、內門等偏鄉的身障學員開心迎接新車，並回贈手寫卡片表達謝意。
106年起，伊甸基金會在旗山設置日間照顧服務據點，主要旗山、美濃、杉林與內門等地偏鄉身障者，由於交通車車齡已經超過10年，教保員須靠人力抱起行動不便的身障學員，更曾在高速公路遇上剎車不靈的驚險情況。
晉欣營造公司董事長曾建國與妻子蘇秀朵得知情況，考量實際接送需求，捐贈一輛8人座身障服務行動車，車上裝置自動升降的福祉椅，方便身障者上下車。今天上午，曾建國夫妻到據點參加新車捐贈儀式，10名據點學員開心迎接新車，小玲與阿嘉上車試乘福祉椅。
蘇秀朵說，伊甸基金會長年照顧弱勢，過去曾捐贈受虐兒機構一輛交通車，旗山日照據點的車是第二輛，自己父親常需要康復巴士接送服務，深刻體會交通車對身障者的重要性，能付出是一種幸福。
伊甸基金會高雄區區長楊意賢表示，因為交通距離與資訊不足等因素，偏遠地區的身心障礙者出門不便，感謝企業家支持，讓伊甸服務偏鄉的工作能更全面性，彌平弱勢貧困家庭的資源落差，希望透過身障服務行動車，傳送到偏鄉服務地區，達成「有愛無礙」目標。
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