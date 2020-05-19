重症肌無力 孕婦緊急剖腹產母子均安

新竹29歲李姓孕婦過去有重症肌無力和甲狀腺機能亢進等病史，產檢時診斷出妊娠糖尿病，在懷孕30週時因早期子宮收縮合併子宮頸閉鎖不全到台大醫院新竹分院住院安胎，又因胎兒窘迫缺氧情形，緊急剖腹產下男嬰，後轉到外科加護病房觀察，所幸李婦呼吸功能恢復正常，母子均安。

台大醫院新竹分院婦產部林明緯醫師說明，重症肌無力的發生率，女性是男性的兩倍，且女性發生率最高的年齡剛好落在20至30歲的生育年紀。

重症肌無力屬於自體免疫疾病，常會合併其他自體免疫疾病，其中又以甲狀腺疾病最常見。重症肌無力常見的原因是病患體內產生抗體，阻礙乙醯膽鹼（神經傳導物質）傳遞運動的訊號，造成病患反覆出現眼皮、臉部、咽喉部、手腳四肢甚至是呼吸肌肉無力情形。

林明緯指出，若是病患全身肌肉無力的情況嚴重，已影響到吞嚥或呼吸功能，就稱為「重症肌無力危象」，國外甚至有文獻建議剛發病的重症肌無力女性患者應要避孕一至兩年。

據國外統計，重症肌無力本身不會增加懷孕流產率、子癲前症、子癲症等發生率，但孕婦在懷孕過程當中約40%症狀會惡化，甚至恐需插管使用呼吸器治療。另有30%孕婦在懷孕過程中症狀沒有變化，剩下30%的孕婦症狀則會改善。整個孕期以第一孕期和產後時期是症狀最可能惡化的危險期。

重症肌無力的孕婦應配合神經內科醫師治療，按時服用藥物或調整用藥，切忌不可因懷孕而貿然停藥，重症肌無力病患有許多禁忌藥物，包括產科常用的安胎藥鈣離子阻斷劑，含鎂離子的胃藥、軟便劑和治療子癲前症的硫酸鎂、某些特定的抗生素等，都可能造成肌肉無力症狀惡化。

生產時，重症肌無力的孕婦不一定要剖腹生產，若是自然產也可以施打無痛分娩。值得注意的是，重症肌無力孕婦的新生兒由於受到母體乙醯膽鹼受體抗體透過胎盤循環到寶寶體內的影響，約有10~20%新生兒會發生重症肌無力。孩子恐會出現肌張力低下、吸吮能力比較差、眼皮下垂甚至呼吸困難等症狀。因此，新手爸媽在欣喜之餘，要特別留意孩子。