「最壞的好人」聯勸3天收2萬多件 助社福團體抗疫

疫情衝擊下，中華社會福利聯合勸募協會啟動急難救助專案，短短3天，社福團體提出2萬3792件需求，聯合勸募表示，因應不同規模、服務類型分配從1094元至4萬4212元不等的防疫物資，滿足每一個迫切需求，但聯合勸募也堅持資源有限，更要合理分配，如果當「好人」的定義是沒有原則的付出，那麼，聯合勸募是「最壞的好人」。

聯合勸募表示，作為資源分配者，聯合勸募在社福團體夥伴眼中，像是不盡人情的「壞人」。善款是大眾交託的信任，如果無區別地濫發善款，將無法幫助到真正需要的人，因此經費使用的合理性、服務成效的追蹤一樣都不能少，經過審慎分配後，近三年助人計畫的補助通過率平均約7成左右。

聯合勸募日前啟動急難救助專案，短短3天，各個社福團體擔憂資源不足所提出之需求達2萬3792件，在每一個弱勢服務都不應該中斷的前提下，逐筆釐清需求狀況，因應不同規模、服務類型分配從1094元至4萬4212元不等的防疫物資。

此外，聯合勸募在3月就主動與合作的社福團體溝通，輔導委員也從各面向提建議，因應疫情趨勢修調服務輸送方式，如增加心理諮商輔導的頻率與次數並善用科技，使用視訊關懷、line群組互相分享，補強同儕支持的不足等，截至4月底計畫變更的案件數量已較去年多出1成。

今年聯合勸募特別以「最壞的好人」為題，製作形象影片「最壞的好人」，讓大眾更進一步的省思，透過聯合勸募工作人員向社會大眾道歉，讓捐款人理解在運用善款上的「難處」，即使當「壞人」，也堅持用負責任的態度，說必要說的話、做對社會有益的事，讓每一分錢都發揮最大的效益。

在影片外，聯合勸募也設計「說出你的BAD面」網路遊戲，走出傳統教條、情感式的廣告宣傳方式，點出適時地說真話，不畏各方壓力，成了有原則的好人的特點，也結合年輕人追劇喜好來進行設計，在社群媒體上測驗每個人潛藏的「壞人」性格，讓網路世代找到跟聯合勸募的相似處，將對公益的想像擴大至更深層面。