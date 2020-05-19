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滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到滯留鋒面影響，中央氣象局今上午針對雲林縣發布豪雨特報，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。圖／中央氣象局提供
受到滯留鋒面影響，中央氣象局今上午針對雲林縣發布豪雨特報，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。圖／中央氣象局提供

受到滯留鋒面影響，中央氣象局今上午針對雲林縣發布豪雨特報，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

根據氣象局統計，截至今天上午10時止，雲林縣麥寮累積雨量已達到168.50mm，基隆市彭佳嶼累積雨量也有126.50mm ，澎湖縣望安累積雨量也達到89.00mm 。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受到滯留鋒面的影響，今天各地都會有局部大雨、豪雨，其中又以東北部、西半部的下雨時間比較長；明天鋒面南移，中南部下雨時間較長。本周四開始，西南風增強，周四、周五各地天氣不穩定情況會更加明顯。

伍婉華強調，鋒面帶有旺盛對流雲系發展，一但移到哪裡，就可能帶來強降雨、強陣風、閃電雷擊。雲系離開後，天氣就會緩和很多，鋒面帶強盛對流雲系消消漲漲，除了本周以外，甚至是下周，未來這段時間天氣不穩定的情況會持續到下周，也呼籲民眾隨時注意氣象局的天氣預報。

伍婉華表示，今天雲嘉南地區都有出現時雨量四、五十毫米的情況，甚至更多，預估接下來會有更大雨勢出現，周四開始，各地下大雨機率會越來越大，範圍也會越來越廣，尤其周四的雨勢，比今天更為強烈，周五又更劇烈，中南部山區會有豪雨等級出現。

氣象局 雨量 天氣動態

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