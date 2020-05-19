開會睡著還打呼差點丟飯碗 睡覺戴牙套擺脫困擾

40歲徐姓男子在外商公司，常要出國出差當空中飛人調時差，老是睡不飽，枕邊人則抱怨他睡覺時鼾聲如雷，更慘的是與客戶開會時竟睡著了，還鼾聲大作，差點丟了飯碗，赴醫檢查確診為阻塞型睡眠呼吸中止症，選擇睡覺時配戴止鼾矯正牙套，症狀改善八成，擺脫長久的困擾。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德說，徐姓男子曾在耳鼻喉科確診為輕度睡眠呼吸中止症，曾嘗試用正壓呼吸器治療，但因適應不良作罷，加上需經常飛往國外出差，也不想接受手術，因此轉診到牙科，希望透過止鼾矯正牙套解決長期以來的困擾。

廖明德指出，睡眠呼吸中止症好發於男性、肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病等群眾，主要是因睡覺時上呼吸道發生塌陷，氣流阻滯造成呼吸中止，不僅會出現打鼾、白天疲倦嗜睡、注意力不集中、高血壓、睡醒時口乾舌燥等症狀，也是心血管、內分泌及腎臟、肺部疾病和精神疾病的高風險群，不可不慎。

廖明德介紹，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型和中樞型，前者是最常見的睡眠呼吸障礙，又可分為輕度、中度和重度，治療方式包括減重、改變睡姿、藥物治療、配戴正壓呼吸器、接受口咽整形手術，或切氣管手術等。

止鼾矯正牙套是將下顎往前移位，經由相連組織牽引，帶動軟顎和咽喉壁肌肉，將上呼吸道打開，讓空氣可以順利進入肺部，也能減少鼾聲的產生，適合輕度和中度的患者，具有輕巧、攜帶方便、於口內異物感較低、下顎能做一定範圍運動等優點，通常較易為病人所接受。

廖明德提醒，止鼾矯正牙套就和眼鏡一樣，需要長期配戴治療效果才會明顯，輕度睡眠呼吸中止病人約2個月自行微調下顎位置，且需定期回診觀察咬合變化，並依據睡眠檢查報告隨時做調整。