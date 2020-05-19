快訊

川普下通牒：給世衛30天改善 否則永久凍結贊助

傅崐萁炒股案：當縣長被解職 當立委卻能帶職入監？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開會睡著還打呼差點丟飯碗 睡覺戴牙套擺脫困擾

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師廖明德（左）提醒，止鼾矯正牙套就和眼鏡一樣，需要長期配戴治療，並配合定期回診觀察，效果才會明顯。圖／亞大醫院提供
醫師廖明德（左）提醒，止鼾矯正牙套就和眼鏡一樣，需要長期配戴治療，並配合定期回診觀察，效果才會明顯。圖／亞大醫院提供

40歲徐姓男子在外商公司，常要出國出差當空中飛人調時差，老是睡不飽，枕邊人則抱怨他睡覺時鼾聲如雷，更慘的是與客戶開會時竟睡著了，還鼾聲大作，差點丟了飯碗，赴醫檢查確診為阻塞型睡眠呼吸中止症，選擇睡覺時配戴止鼾矯正牙套，症狀改善八成，擺脫長久的困擾。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德說，徐姓男子曾在耳鼻喉科確診為輕度睡眠呼吸中止症，曾嘗試用正壓呼吸器治療，但因適應不良作罷，加上需經常飛往國外出差，也不想接受手術，因此轉診到牙科，希望透過止鼾矯正牙套解決長期以來的困擾。

廖明德指出，睡眠呼吸中止症好發於男性、肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病等群眾，主要是因睡覺時上呼吸道發生塌陷，氣流阻滯造成呼吸中止，不僅會出現打鼾、白天疲倦嗜睡、注意力不集中、高血壓、睡醒時口乾舌燥等症狀，也是心血管、內分泌及腎臟、肺部疾病和精神疾病的高風險群，不可不慎。

廖明德介紹，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型和中樞型，前者是最常見的睡眠呼吸障礙，又可分為輕度、中度和重度，治療方式包括減重、改變睡姿、藥物治療、配戴正壓呼吸器、接受口咽整形手術，或切氣管手術等。

止鼾矯正牙套是將下顎往前移位，經由相連組織牽引，帶動軟顎和咽喉壁肌肉，將上呼吸道打開，讓空氣可以順利進入肺部，也能減少鼾聲的產生，適合輕度和中度的患者，具有輕巧、攜帶方便、於口內異物感較低、下顎能做一定範圍運動等優點，通常較易為病人所接受。

廖明德提醒，止鼾矯正牙套就和眼鏡一樣，需要長期配戴治療效果才會明顯，輕度睡眠呼吸中止病人約2個月自行微調下顎位置，且需定期回診觀察咬合變化，並依據睡眠檢查報告隨時做調整。

睡眠 整形手術 患者

延伸閱讀

他問為何台北牙醫診所滿街都是？ 網回：一顆6萬不賺嗎

明基三豐可攜式超音波 獲泰台僑胞選用捐當地醫院

戴了等於宣告死亡？ 專家為呼吸器「伸冤」

擔心疫情又想運動...武漢男戴口罩夜跑4公里 竟「肺炸」了

相關新聞

滯留鋒影響天氣不穩定 氣象局：周四、周五雨更強

受到滯留鋒面影響，中央氣象局今上午針對雲林縣發布豪雨特報，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣...

朱元璋高顏值？長得很抱歉？「明太祖坐像」指定為國寶

文化部上周公告，故宮珍藏的「明太祖坐像軸」獲指定為「國寶」，成為首幅被指定為國寶的帝王畫像。不過，故宮珍藏的明太祖朱元...

回響／565字長文挺移工坐大廳 林佳龍要台鐵評估開放

台鐵擬評估永久禁止民眾在台北車站大廳隨地而坐，十年特色恐成為追憶，加上外界質疑此舉是歧視移工，引發熱議。交通部長林佳龍稍...

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，常見民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月29日起禁止民眾在此群...

防疫期間外送平台消費爭議增 高嘉瑜稱也受害

民進黨立委高嘉瑜今天說，疫情期間餐飲外送業績倍增，但引發的消費爭議也暴增，連她自己都是受害者，想尋求客服卻申訴無門；消保...

520就職前夕 天氣不穩有豪雨

520總統就職大典前夕碰上新冠肺炎疫情，同時遇上梅雨鋒面來襲，總統府前除預演的禮砲連外，無往年架設的舞台，而受梅雨滯留鋒...

延續補助政策？陳吉仲：每花一元農民收入可大幅提高

明天就是520總統就職典禮，農委會主委陳吉仲確定續任後，今天首度現身公開場合。農委會過去一年執行相當多補助政策引發爭議，...

高雄企業家送新車 偏鄉身障孩子不再唱歌哀怨

「別人的性命是框金又包銀、阮的性命不值錢！」高雄旗山日照據點交通車老舊，學員志文很羨慕別人的車子又新又舒適，常在據點哼唱...

清宮為何珍藏醜版朱元璋 有這三種說法

故宮收藏的明太祖朱元璋畫像，不少幅臉上畫滿黑痣(麻子)，被學者形容為擁有「七十二黑子」的「明太祖異像」。然而，就算他是滿...

重症肌無力 孕婦緊急剖腹產母子均安

新竹29歲李姓孕婦過去有重症肌無力和甲狀腺機能亢進等病史，產檢時診斷出妊娠糖尿病，在懷孕30週時因早期子宮收縮合併子宮頸...

「最壞的好人」聯勸3天收2萬多件 助社福團體抗疫

疫情衝擊下，中華社會福利聯合勸募協會啟動急難救助專案，短短3天，社福團體提出2萬3792件需求，聯合勸募表示，因應不同規...

影／外送平台陷阱多 高嘉瑜：消費者投訴無門

立委高嘉瑜上午舉行「外送平台陷阱多消費者投訴無門」記者會，要求外送平台業者必須積極改善提升外送平台的服務品質。

熱門新聞

回響／不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆北車

芋頭控注意！小七獨家推連珍芋頭牛奶、芋泥肉鬆三明治

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鋒面接近四縣市大雨特報 今晚到明天注意雷擊強陣風

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

自助加油被酸「能省多少」 他記帳「半年省162元」掀論戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。