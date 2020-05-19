改編原作期待高 HBO台劇《做工的人》網路熱度不及《誰是被害者》
image source:做工的人 Workers 粉絲專頁
文／羅文芳
Netflix原創影集《誰是被害者》4月30日推出後，短短48小時不到，就打下多部韓劇，空降台灣Netflix排行榜冠軍，顯示本土製作影視作品不再僅限於八點檔與偶像劇，不同題材的影視作品也受到觀眾關注，懸疑推理的《誰是被害者》才剛推出，5月10日HBO也接棒上映，改編自本土作家林立青暢銷書《做工的人》同名連續劇，由《我們與惡的距離》團隊操刀，同樣也受到不少關注。
image source:HBOAsiaTW 粉絲專頁
台劇接力賽！HBO編劇暢銷書《做工的人》引期待
從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察檔期率先播出《誰是被害者》中網路討論話題，就可以看到尚未播出之《做工的人》也有被提及，其中除了因政府單位如：文化部長鄭麗君、民進黨立委蘇巧慧等人物，在粉專上呼籲民眾防疫期間在家支持近期台劇外，又因兩部播出期間相近，同樣都是國際串流平台投資，因此在網路上也獲得不少期待。
▲觀察《誰是被害者》一個月內網路討論話題，HBO接檔改編劇《做工的人》也被提及，兩部台劇都備受關注。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎探索概念(分析區間:2020/04/16 - 2020/05/17)
《做工的人》來勢洶洶 聲量仍未超越勁敵
再從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢可看到，4月18日《做工的人》早在《誰是被害者》播出前就有一波討論，主要因該劇是暢銷書改編，預告片跟播出日期公告後，引起不少網友期待，但《誰是被害者》（以下簡稱《誰》）4月30日全劇8集在Netflix上架前後，聲量急起直追，當周末《誰》的聲量更達到最高峰356筆。
雖逢週一開工後聲量直降，但隔週末5月9日《誰》討論度再次爬升，就算5月10日週日強碰HBO新劇《做工的人》前兩集首播，《誰》的聲量仍有173筆，小贏《做工的人》171筆討論，時隔一週後5月17日《做工的人》播出第三集當日，兩者仍未出現交叉。
▲《做工的人》在《誰是被害者》上架前曾有引起網路討論，但《誰是被害者》播出後聲量就大幅領先。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路聲量(分析區間:2020/04/16 - 2020/05/17)
《做工的人》改編自本土作家林立青同名暢銷書，原作早在2017年推出後受到熱烈迴響，隔年書本更高達40刷，後由《我們與惡的距離》製作團隊改編打造電視劇，講述工地各種不同「工人」小人物的發財夢與生活，調性輕鬆幽默，2020年5月10日首日甫播出2集，電視收視率就有1.09的好成績，可惜網路整體討論仍未爆發，雖同為近期討論度高的台劇，目前《做工的人》整體聲量在《網路溫度計網路口碑-台劇排行榜》位居第15名。
▲HBO《做工的人》雖有原著暢銷書的加持，上映後仍難敵Netflix《誰是被害者》網路聲量，目前位居《網路溫度計台劇網路口碑排行榜》第15名。
image source:網路口碑台劇(分析期間:2020/02/18-2020/05/17)
無偶像演員與聳動題材 《做工的人》亮點在「夠台」
▲以社會底層小人物故事為主軸的《做工的人》，在網路熱門關鍵字有「台語」、「勞工」、「人生」等字眼。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎熱門關鍵字(分析區間:2020/04/16 - 2020/05/15)
分析說明
分析區間：
本文分析時間範圍為2020年4月16日至2020年5月17日。
資料來源：
1. 網路口碑資料庫： 透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，每日累積120萬筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『做工的人』相關文本進行分析，並根據網友就不同政見之討論，調查「探索概念」(註1)、「網路聲量」(註2)、「熱門關鍵字」(註3)，作為本分析依據。
*註1 探索概念：透過AI人工智慧語意剖析，該關鍵字網路討論話題字串。
*註2 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜尋，觀測網友意見的討論總數量。
*註3 熱門關鍵字：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測網路討論該主題的主要關鍵字。
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