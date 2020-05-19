近五萬人受惠！立院三讀 國民年金新增中低收入戶保險費補助

立法院會今天三讀「國民年金法第12條及第40條」修正案，在保險補助對象中新增「符合社會救助法規定之中低收入戶」，並比照所得未達1.5倍之保險費補助標準，補助保險費70%，預計將有近五萬人受惠。

三讀條文明定，因國保跟勞保同屬社會保險，勞保遺屬年金給付限制為「勞保投保薪資第一等級」2萬3800元，而國保遺屬年金給付卻以「月投保金額」1萬8282元為基準，不符社會現況，因此修正以「基本工資」為計算基準。

第12條針對保險費補助對象，則新增「符合社會救助法規定之中低收入戶」。衛福部次長薛瑞元在初審時表示，修法後雖會影響政府應負擔的保險費，經統計中央每年增加支出約2.36億元、直轄市與縣市政府每年增加約3.88億與1.23億元支出，但可簡化程序、並讓4.8萬名有國保的中低收入戶享70%補助，便民並減輕保險費負擔，故衛福部支持。